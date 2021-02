Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy jasnowidz w Polsce. Mężczyzna od lat zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu niewyjaśnionych zagadek. Prowadzi też swój kanał na Youtubie, na którym to dzieli się najnowszymi wizjami.

Jasnowidz z Człuchowa właśnie miał kolejną wizję. Jak wyznał Krzysztof Jackowski, spodziewać się możemy wielkiej tragedii na skalę światową. Dotyczyć ma ona pewnej uroczystości państwowej. Jasnowidz nie jest jednak w stanie określić jakiej…

„Jakaś uroczystość państwowa, nie wiem, gdzie ona jest. Państwowa, polityczna. Stoi jakiś polityk, stoi ich wielu innych i raptem ktoś do niego podchodzi i bach, bach i sensacja na cały świat. Coś takiego z tego wora mi wyskoczyło, kompletnie bez sensu. Muszę to powiedzieć, żeby poczuć coś więcej” – wyznał w najnowszym filmie Jackowski.

„Ale jak to odrzuciłem, to drugi raz to do mnie przyszło. Musi coś w tym być. Coraz częściej, jak wykonuje wizje na temat tego roku, przychodzi do mnie takie poczucie dotyczące państw bez sterów, bezprawie. W niektórych państwach z dnia na dzień się okaże, że polityka znika, jakby politycy będą oddawać władze. W naszym kraju też nas to czeka. Ale to nie tylko w Polsce (…)” – dodał Krzysztof Jackowski.