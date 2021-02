Meghan Markle w ciąży. Jest reakcja Królowej Elżbiety

Świat obiegła informacja o tym, że amerykańska aktorka Meghan Markle i wnuk Królowej Elżbiety, książę Harry, spodziewają się drugiego dziecka! Reakcja głowy państwa zaskakuje!

Jak wiadomo Meghan Markle i książę Harry nie mają za sobą łatwej drogi z brytyjską rodziną królewską. Liczne kontrowersje z ich udziałem, brak wsparcia ze strony najbliższych… To one spowodowały, że Ci podjęli decyzję o rezygnacji z królewskich tytułów i obowiązków, co bardzo zraniło babcię Harrego, Elżbietę II. Jaka była więc reakcja Królowej Elżbiety na kolejnego wnuka?

„Brytyjska królowa Elżbieta II wraz z mężem, księciem Filipem, następca tronu książę Karol i cała rodzina królewska są zachwyceni wiadomością, że książę Harry i księżna Meghan spodziewają się drugiego dziecka” – poinformował w niedzielny wieczór Pałac Buckingham.

Reakcja najbliższych z pewnością jest niezwykle ważna dla przyszłych rodziców. Przypomnijmy, że zaledwie w listopadzie na łamach „New York Timsea” Meghan Markle we wzruszającym artykule poinformowała o poronieniu, które miało miejsce w lipcu.

„Trzymając w ramionach moje pierworodne dziecko, wiedziałam, że tracę drugie” – wyznała Amerykanka.

Wtedy nikt z członków rodziny królewskiej nie zabrał publicznie głosu. Pałac wydał jedynie oświadczenie o tym, że nie udzieli komentarza.