Ponad 100 cystern spłonęło na granicy

20 rannych, głównie kierowców, trafiło do szpitala. Pożar rozpoczął się wczesnym popołudniem w sobotę na przejściu granicznym Islam Qala. Według wstępnych ocen, zaczął się od jednej cysterny i szybko rozprzestrzenił na inne. Niektóre były wypełnione benzyną i ropą. Dogaszanie trwało jeszcze w niedzielę.

Na granicę udała się z Kabulu specjalna komisja, która ma ustalić rozmiar strat i przyczyny pożaru. W niedzielę duża część prowincji Herat nie miała prądu. Położone 120 kilometrów od miasta Herat Islam Qala jest jednym z najważniejszych przejść granicznych w Afganistanie.

Afganistan otrzymał od Waszyngtonu zielone światło na import irańskiej ropy, pomimo sankcji. W czasie pożaru granicę otwarto i większość ludzi szukała schronienia po stronie Iranu. Na granicy nie dysponowano żadnym sprzętem gaśniczym.

Wykorzystując sytuację, talibowie zaatakowali pobliski posterunek sił bezpieczeństwa, więc nie można wykluczyć nawet teorii celowego podpalenia. Pomimo rozmów pomiędzy talibami a władzami w Kabulu, które trwają do września 2020 roku, w Afganistanie niemal codziennie dochodzi do eksplozji bomb i ataków na siły rządowe.

Footage shows the aftermath of a major fire that broke out in the customs office of the Islam Qala border town in Herat on Saturday afternoon. #Afghanistan pic.twitter.com/g3iBn9ZyYw

— TOLOnews (@TOLOnews) February 14, 2021