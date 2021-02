Reporterka Radia Zet została koordynatorką ds. mediów AgroUnii. „Chcemy dotrzeć do ludzi z miast”

Reporterka Natalia Żyto zakończyła pracę w Radiu Zet. Będzie wspierać zaplecze medialne rolników z AgroUnii.

Popularna warszawska reporterka Radia Zet Natalia Żyto odeszła z rozgłośni. Jak wyjaśniła dziennikarka, od teraz będzie koordynatorką ds. mediów ruchu rolników Agrounia.

– Na początek moim zadaniem będzie, żeby treści publikowane w mediach społecznościowych były bardziej profesjonalne, aby dotrzeć do ludzi z miasta – powiedziała Natalia Żyto.

– Rolnictwem zajmowałam się jeszcze w Polskim Radiu. Zauważyłam, że jest ono marginalizowane. Jako ludzie z miasta, z Warszawy szczególnie, nie rozumiemy tych tematów. Media informują o tym, że był strajk czy blokada drogi. Rzadko zdarzają się analizy, jakie problemy mają rolnicy, a jest to większa grupa od nauczycieli i lekarzy. Trudno z merytorycznym tematem przebić się do mediów ogólnopolskich, dlatego czuję, że jest to duże wyzwanie dla mnie – dodała w rozmowie z portalem branżowym „Press”.

Żyto pracowała w Radiu Zet od kwietnia 2017 roku. Wcześniej pracowała w mediach państwowych.

Były to Informacyjna Agencja Radiowa i Radio Dla Ciebie (Polskie Radio). W ostatnim sondażu Instytuty Badań Spraw Publicznych AgroUnia notowała wyższe poparcie od PSL.

Na AgroUnię oddano w badaniu 3,67 proc. głosów, a na PSL 2,61 proc. Konfederacja w tym samym badaniu zdobyła 10,99 proc. głosów.

Źródło: Press