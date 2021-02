Sytuacja w Europie. Niemcy, Czechy, Holandia, Francja przedłużają lockdown. Kilka państw łagodzi koronarestrykcje

Wiele krajów Europy przedłuża wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa ograniczenia. Kwarantanna w Niemczech potrwa do 7 marca, w Holandii do 2 marca, w Czechach do 1 marca. Niektóre państwa, wśród nich Włochy i Austria, złagodziły część obostrzeń.

Niemcy

Kwarantanna w Niemczech została przedłużona do 7 marca. Podczas środowej wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z premierami krajów związkowych zdecydowano, że nie będzie ogólnokrajowych jednolitych przepisów dotyczących ponownego otwierania szkół. Będą o tym decydowały władze poszczególnych landów.

Od 1 marca, z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego, będą mogły zacząć działać zakłady fryzjerskie. Merkel oświadczyła, że dotychczasowe ograniczenia przyniosły efekt zmniejszając liczbę nowych zakażeń koronawirusem.

Do 7 marca nadal zamknięte będą restauracje i bary, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu, placówki kultury i zakłady usługowe. Co najmniej do 15 marca pracodawcy są zobowiązani do umożliwienia pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Czechy

W Czechach od poniedziałku trwa nowy dwutygodniowy stan wyjątkowy. Decyzja została podjęta przez rząd na wniosek wszystkich czeskich hejtmanów (odpowiednik polskich marszałków województwa) oraz burmistrza Pragi.

Wcześniej parlament opowiedział się przeciwko przedłużeniu obowiązującego od 5 września 2020 roku stanu wyjątkowego. W praktyce oznacza to przedłużenie na dwa tygodnie obowiązujących do tej pory obostrzeń związanych z epidemią.

W kraju nadal zamknięte będą sklepy poza tymi oferującymi najbardziej potrzebne produkty, restauracje, kawiarnie i bary, miejsca rozrywki, obiekty sportowe (w tym wyciągi narciarskie) i placówki kultury.

Rząd zobowiązał się jednak do zorganizowania jak najszybszego powrotu uczniów do szkół. Od piątku w trzech najbardziej dotkniętych epidemią powiatach Cheb, Sokolov i Trutnov obowiązuje zakaz przemieszczania się, nie można z nich wyjechać i do nich wjechać.

Od niedzieli Niemcy ściśle kontrolują granicę z Czechami, mogą ją przekraczać tylko wybrane grupy osób, m.in. pracownicy medyczni i kierowcy ciężarówek po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Włochy

We Włoszech do 25 lutego utrzymano zakaz podróży między regionami bez uzasadnionego powodu. Do 5 marca zamknięte mają pozostać wyciągi narciarskie. Od początku lutego w większości regionów zniesiono jednak część restrykcji.

Na terenach tzw. żółtej strefy otwarte zostały restauracje i bary (klienci mogą być obsługiwani przy stolikach do godz. 18) i muzea, do szkół wrócili też uczniowie szkół średnich, ale mogą zajmować tylko połowę miejsc w klasach. W całym kraju między godz. 22 a 5 rano nadal obowiązuje godzina policyjna.

W niektórych, bardziej dotkniętych epidemią gminach wprowadzane są lokalne lockdowny.

Austria

W Austrii od poniedziałku 8 lutego złagodzono część ograniczeń. Do szkół wrócili uczniowie, otwarto zamknięte wcześniej sklepy i zakłady fryzjerskie, muzea, galerie i ogrody zoologiczne. Nadal obowiązuje godzina policyjna między godz. 20 a 6 rano.

Według zapowiedzi rządu, ponowne otwarcie branży gastronomicznej i hotelarskiej nastąpi nie wcześniej niż w marcu. W Tyrolu szerzy się bardziej zaraźliwy wariant koronawirusa, po raz pierwszy wykryty w RPA.

Władze Austrii ostrzegły swoich obywateli przed wyjazdem do Tyrolu, granicę z tym regionem bezterminowo zamknęła niemiecka Bawaria, osoby przybywające z Austrii do Włoch muszą nie tylko przedstawić negatywny wynik testu, ale także przejść 14-dniową kwarantannę.

Holandia

W Holandii kwarantannę w całym kraju przedłużono do 2 marca. Między godz. 21 a 4.30 obowiązuje godzina policyjna, wprowadzona w tym kraju po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej.

Mieszkanie można opuścić w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, np. udając się do pracy. Można też wyprowadzać psy na smyczy. Rząd zaleca pracę zdalną, jeśli tylko jest to możliwe, a także powstrzymywanie się od podróży w kraju i za granicę. W domach można przyjmować maksymalnie dwóch gości.

Zamknięte są restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami. Od 8 lutego do szkół wrócili uczniowie szkół podstawowych, szkoły średnie pozostaną zamknięte co najmniej do 1 marca.

Grecja

W Grecji od czwartku obowiązuje kwarantanna w stołecznym regionie Attyki, zamieszkiwanym przez około jedną trzecią mieszkańców kraju. Do końca lutego zamknięte pozostaną tam m.in. szkoły i świątynie. Otwarte są tylko supermarkety, sklepy spożywcze, piekarnie i stacje benzynowe.

W całym kraju między godz. 21 a 5 rano obowiązuje godzina policyjna, w niektórych regionach jest ona wydłużona w weekendy i zaczyna się wówczas o godz. 18.

Bułgaria

W Bułgarii od poniedziałku do szkół w mniejszych miejscowościach wracają uczniowie starszych klas. Premier Bojko Borisow zapowiedział też otwarcie lokali gastronomicznych 1 marca.

Litwa

Na Litwie od poniedziałku ponownie mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także małe sklepy z artykułami przemysłowymi. Nadal zamknięte są lokale gastronomiczne, nie działają obiekty sportowe i miejsca rozrywki, nauka w szkołach i na uczelniach odbywa się zdalnie, urzędy państwowe i część firm również pracują w tym trybie.

Z domu można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza, na spacer czy do bliskich potrzebujących pomocy. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą przyjmować wizyty tylko jednej innej osoby, której mogą towarzyszyć dzieci.

Na świeżym powietrzu można się spotykać tylko z jedną osobą, z którą się nie mieszka.

Francja

We Francji obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna, trwa od godz. 18 do 6. Opuszczać dom można wówczas tylko z uzasadnionych powodów, jak praca, wizyta u lekarza czy ważne sprawy rodzinne.

Znajdując się w tym czasie w przestrzeni publicznej, należy mieć przy sobie zaświadczenie, w którym podaje się swoje dane i powód, dla którego przebywa się poza miejscem zamieszkania. We Francji zamknięte są bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie.

Otwarte pozostają szkoły. W niektórych regionach kraju być może zostaną wprowadzone jeszcze surowsze ograniczenia, w związku z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów wirusa.

Portugalia

W Portugalii trwający tam stan wyjątkowy przedłużono do 1 marca. W kraju zamknięte są szkoły i uczelnie. Wychodzić z domu można tylko w uzasadnionych sytuacjach, takich jak zakupy czy praca; wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy pracować zdalnie.

Od niedzieli 24 stycznia portugalski episkopat zawiesił odprawianie w kościołach mszy świętych, nabożeństw i uroczystości, z wyjątkiem pogrzebów.

Irlandia i Wielka Brytania

Kwarantanna w Irlandii potrwa co najmniej do 5 marca, a w Wielkiej Brytanii, zgodnie z zapowiedziami rządu, łagodzenie restrykcji zacznie się nie wcześniej niż 8 marca.

W obu krajach z domu można wychodzić tylko z uzasadnionego powodu, obowiązuje też zakaz spotkań towarzyskich i odwiedzin w prywatnych domach, z wyjątkiem konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi pomocy.

Zamknięte są sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Nauka w szkołach odbywa się zdalnie. (PAP)