W odmętach szaleństwa administracji Bidena. Biały Dom wprowadza genderową sprawiedliwość mieszkaniową

Amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) wprowadza przepisy mające chronić przed dyskryminacją ze względu na „tożsamość płciową”, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etc. Szczególnej ochronie maja podlegać ludzie LGBTWTF.

Na stronach internetowych Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ukazały się wytyczne dotyczące podpisanego przez prezydenta Bidena dekretu o ochronie lgbt – lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, zmiennopłciowców etc. Departament podaje, że będzie dbał o to, by nikt przy wynajmowaniu, czy kupowania mieszkania, domu nie był dyskryminowany ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, płeć, status rodzinny niepełnosprawność, „tożsamość płciową” i orientację seksualną.

Szczególnej ochronie podlegać mają jednak osoby „LGBTQ”, bo departament wymienia je w przykładach interwencji i ogłasza przyjmowanie skarg od nich.

„HUD jest zaangażowany w badanie naruszeń ustawy Fair Housing Act przeciwko wszystkim osobom bez względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową” – napisano na stronach departamentu i podano przykłady dyskryminacji.

„Kobieta zmiennopłciowa proszona jest przez właściciela swojego bloku, aby nie ubierała się w odzież damską w częściach wspólnych posesji. Może to stanowić naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, zawartego w ustawie Fair Housing Act, w tym dyskryminacji opartej na niezgodności ze stereotypami płci”

„Homoseksualista (oryginalnie gay – wesolutki) zostaje eksmitowany z mieszkania, ponieważ właściciel wierzy, że zarazi innych lokatorów HIV/AIDS. Może to naruszać zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność zawarty w Fair Housing Act, który obejmuje dyskryminację osób, które są zarażone HIV/AIDS, lub są postrzegane jako zarażone”.

Na przykładzie dwóch mężczyzn ubiegających się o pożyczkę, których podanie odrzucono, ponieważ uważa się ich za homoseksualistów wyjaśnia się w jaki sposób pożyczkodawcy kredytów mieszkaniowych mogą dyskryminować ludzi ze względu na ich „postrzegany” styl życia. „Może to naruszać zasadę równego dostępu HUD, która zabrania pożyczkodawcom brania pod uwagę rzeczywistej lub domniemanej orientacji seksualnej przy określaniu adekwatności dochodu wnioskodawcy”.

W departamencie powstanie też specjalne biuro zajmujące się przyjmowaniem skarg od tych, którzy uważają się za dyskryminowanych. Administracja Bidena realizuje więc szaleństwa skrajnej lewicy, która dzieli ludzi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie orientację seksualna etc i nadaje poszczególnym kategoriom prawa specjalne. Homoseksualiści nie podlegają takiej samej ochronie jak wszyscy, ale specjalnej, co jasno wynika z wytycznych Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Widać tez, że do wszystkich instytucji wprowadzone zostaną „straże” pilnujące politycznej poprawności w wszelakiej równości.