Grekom puszczają nerwy. Antylockdownowa manifestacja w Salonikach [VIDEO]

Tym razem Grecja. W Salonikach przytłoczeni restrykcjami ludzie postanowili w ramach buntu wyjść na ulice. Tłumnie gromadzący się protestujący mieli ze sobą flagi państwowe czy niebieskie race.

Grupy policjantów, które miały rozpędzić tłum, zostały obrzucane petardami. Wtedy do rozganiania manifestantów zaczęli używać granatów hukowych.

Grecja. 14 luty 2021.

Wybuchły protesty przeciwko blokadom covid.

Policja używa gazu i przemocy.

Greece. February 14, 2021. Protests against covid blockades broke out. Police use gas and violents.#lockdown#coronaprotest#Greece pic.twitter.com/wVJAfEgVyh

— Magmagmag (@Magmag77711777) February 15, 2021