Gwiazda telewizyjnego show poddała się eutanazji. „Przyszłość mnie przeraża”

Znana z telewizyjnego show muzycznego, Faustine Nogherotto, po wieloletnich zmaganiach z ciężką chorobą, poddała się eutanazji. Informację o odejściu artystki przekazała Chantal Somm.

Chantal Somm, która jest założycielką stowarzyszenia pomagającemu chorym na chroniczne zmęczenie, Millions Missing France, w „TVMag” wyznała, że Faustine Nogherotto, zdecydowała się na eutanazję w Belgii, aby zakończyć swoje cierpienie.

W rozmowie z „Le Parisien”, która miała miejsce w 2015 roku, Faustine Nogherotto opowiedziała o swojej trudnej codzienności:

„Przede wszystkim to ekstremalne zmęczenie, moje ciało jest cały czas pozbawione energii. Wiem już, że kiedy skończę z tobą rozmawiać, będę zdyszana. Są także bóle mięśni. Nie mogę zejść ze schodów bez drżenia, czasem samo trzymanie drinka jest nie do zniesienia […] Walka jest bardzo trudna do prowadzenia. Chcę powiedzieć naukowcom: ruszcie się, bo nie wiem, jak to przetrzymać, a przyszłość mnie przeraża” – wyznała.

O Faustinie Nogherotto świat usłyszał za sprawą francuskich programów muzycznych, Były to między innymi „N’oubliez pas les paroles!”, w którym wygrała 20 000 euro, oraz „Star Academy” gdzie wystąpiła już jako 17-latka.