Jeszcze jeden nowy koronamutant wykryty w Wielkiej Brytanii

Jeszcze jeden nowy wariant koronawirusa z potencjalnie niebezpiecznymi mutacjami zidentyfikowali w Wielkiej Brytanii naukowcy – podano we wtorek. Jest on podobny do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego, a pochodzi prawdopodobnie z Nigerii. Czy ta wersja będzie już tak groźna, że rządy zamkną nas wszystkich na klucz?

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu zidentyfikowali w próbkach pobranych w grudniu 33 przypadki wariantu, określanego symbolem B.1.525.

Jest on podobny do wariantu B.1.1.7, który pod koniec zeszłego roku został wykryty w hrabstwie Kent, a potem stał się dominującym w Wielkiej Brytanii, ale ma kilka dodatkowych mutacji, upodobniających go do wariantu południowoafrykańskiego i brazylijskiego.

Zdaniem naukowców, jedna z tych mutacji, E484K, powoduje, że wirus jest bardziej odporny na obecnie używane szczepionki.

Naukowcy na razie oceniają, jakie ryzyko stanowi w Wielkiej Brytanii ten wariant.

Jak podaje dziennik „Sun”, na całym świecie wykryto do tej pory 108 przypadków wariantu B.1.525, ale ich faktyczna liczba jest najprawdopodobniej znacząco wyższa. Najwięcej ich potwierdzono w Danii – 35 i właśnie w Wielkiej Brytanii – 33.

W obu tych krajach stanowią one jednak znikomy odsetek próbek z wynikiem pozytywnym, które poddano sekwencjonowaniu kodu genetycznego – w Danii to 1 przypadek na 268, w Wielkiej Brytanii – 1 na 2142.

Natomiast w Nigerii, gdzie pod koniec grudnia po raz pierwszy wykryto ten wariant, stwierdzono go w 12 na 51 próbek poddanych sekwencjonowaniu kodu genetycznego.

PAP