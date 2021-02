W walentynki na ulicach Warszawy doszło do pościgu za kierowcą, który w momencie, gdy miał dmuchnąć w balonik, odjechał z piskiem opon. Jak się okazuje, pasażerką mercedesa była modelka Julia Skrodzka, znana z udziału w programie TVN „Hotel Paradise 2”.

Wydarzenia rozegrały się późnym popołudniem na ulicach stolicy. Policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód marki mercedes.

Gdy podeszli do kierowcy i chcieli, by dmuchnął w alkomat, ten czym prędzej odjechał przed siebie.

Policjanci rozpoczęli pościg. 27-letni kierowca nie odjechał zbyt daleko, bo w okolicach budynku GUS-u przy al. Niepodległości wjechał w betonowy mur.

Dalej uciekał pieszo, ale dość szybko został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, był pijany. Badanie wykazało promil alkoholu we krwi. 27-latek był także pod wpływem narkotyków.

Mężczyzna skompletował swoistego hat-tricka, bo oprócz alkoholu i narkotyków we krwi, miał także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Pasażerką mercedesa była modelka Julia Skrodzka, która stała się znana szerszej publiczności od momentu występu w drugiej edycji programu TVN „Hotel Paradise”.

W rozmowie z portalem warszawawpigulce.pl menedżerka Julii Skrodzkiej potwierdziła, iż taka sytuacja miała miejsce. Podkreśliła, że jej klientka była jedynie pasażerką i nie chciała uczestniczyć w pościgu. Została już przesłuchana przez policję. Kierowca mercedesa trafił do aresztu.

Kilka godzin przed wydarzeniami na ulicach Warszawy modelka Julia napisała na Instagramie:

„Życzę wam kochani, abyście znaleźli prawdziwego przyjaciela, kochanka/e i kompana do wszystkiego w jednym, żeby wasza relacja opierała się na zaufaniu i szacunku. Niech 14 luty nie będzie jedynym celebrowanym dniem „zakochanych” w roku. Niech to będzie miłe dodatkowe święto, ale swoją miłość i wdzięczność okazujcie co dzień. Prawdziwych miłosnych relacji wam życzę, a nie tam jakichś podrabianych”.

Na pewno „miłego dodatkowego święta” pani Julia Skrodzka jeszcze długo nie zapomni. Na Instagramie oświadczyła, że niebawem odniesie się do pościgu za mercedesem, którego była pasażerką.

