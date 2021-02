Szwecja. Gang nastolatków napadł na chłopca. Był kopany po twarzy, poniżany i okradziony [WIDEO]]

Szwecję biegło skandaliczne nagranie, na którym widać jak chłopiec jest okładany przez gang nastolatków. Ofiara była kopana, szarpana, bita. Z doniesień prokuratury wynika, że stracił telefon oraz kurtkę. Dwie godziny później w tym samym miejscu doszło do podobnego incydentu, prawdopodobnie z udziałem tej samej grupy agresorów.

Szwecja boryka się z przestępczością ze strony imigrantów, teraz okazuje się jeszcze, że najmłodsze pokolenie też zaczęło sprawiać sporo kłopotów. Dobrym tego przykładem są wydarzenia z miasta Borlänge w centrum kraju.

Sieć obiegło skandaliczne nagranie, na którym widać jak grupa nastolatków znęca się nad chłopcem, który jak udało się ustalić, ma poniżej 15 lat. Policja przekazała, że dwie godziny później w tym samym miejscu podbity został inny chłopak.

Na nagraniu, które krążyło na Snapchacie widać jak chłopiec jest kopany po głowie przez dwie osoby. Wtedy zostaje zmuszony do całowania butów dziewczyny, która go zaatakowała. Reszta bandy w tym czasie nagrywa całe zajście. Z ustaleń wynika, że w sumie były tam co najmniej cztery osoby. Ofiara straciła telefon oraz kurtkę, która wylądowała w koszu na śmieci.

Prokuratura przekazała, że incydent wydarzył się 11. stycznia. Jeden z uczestników ma powyżej 15. roku życia, reszta jest młodsza. Mimo nagrania nikt nie przyznaje się do winy.

Szokujący film można obejrzeć tu

Źródło: samnytt.se