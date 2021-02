99-letni książę Filip trafił do szpitala

„Jego hospitalizacja jest środkiem zapobiegawczym za radą królewskiego lekarza, po tym jak źle się poczuł” – głosi oświadczenie Buckingham.

Hospitalizacja ma potrwać „kilka dni”. Pałac Buckingham podał 17 lutego, że Książę Edynburga Filip znalazł się w szpitalu we wtorek wieczorem. Od 2017 roku, po odejściu z życia publicznego, książę Edynburga rzadko pojawia się na oficjalnych uroczystościach.

Według źródła cytowanego przez The Guardian, a także przez dziennikarza kanału ITV, hospitalizacja męża Elżbiety II nie jest związana z koronawirusem. Leży on w szpitalu Króla Edwarda VII w Londynie. Ma tu tylko „odpocząć”.

Do szpitala pojechał zwykłym samochodem. Do budynku wszedł samodzielnie. Nie był też przyjęty na oddziale nagłych przypadków.

Od początku kryzysu zdrowotnego para królewska mieszka w zamku Windsor w zachodnim Londynie. Życzenia powrotu do pełni sił przesłał Księciu premier Boris Johnson.

