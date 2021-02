Ambasador Luksemburga pytał o sukces polskiej gospodarki pod rządami PiS. Znikające wpisy i bajki TVP

Propaganda PiS przebiła kolejny mur. Ambasador najbogatszego kraju Unii Europejskiej zazdrości Polsce pod rządami PiS sukcesu gospodarczego?!

Rządowa TVP Info opublikowała news o rzekomym spotkaniu ambasadora Luksemburga z szefem bliskiego władzy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Szef ZPP, prywatnie przyjaciel polityków PiS – w tym b. ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, twierdził, że spotkał się z ambasadorem Luksemburga Paulem Schmitem.

– Odwiedził mnie Paul Schmit, ambasador Luksemburga w Polsce. Przesłuchiwał mnie ws przyczyn tak dobrego radzenia sobie polskiej gospodarki w COVID. Szczerze mnie to rozsmieszyło – przedstawiciel najbogatszego państwa w UE przyjeżdża na Dziki Wschód po rady… To sie porobiło! – napisał (pisownia oryginalna) Kaźmierczak na Twitterze we wtorek wieczorem.

Po wpisie Kaźmierczaka i publikacji TVP Info nastąpiła konsternacja. Ambasada Luksemburga sprawy nie skomentowała…

Za to wpisy Cezarego Kaźmierczaka o rzekomym spotkaniu i prośbach o rady zniknęły następnego dnia. Nie ma po nich śladu na koncie Twitter „przedsiębiorcy”.

Absurdalny przekaz poszedł jednak w świat, a propagandowa stacja odtrąbiła kolejny sukces. Trudno jednak uwierzyć, by Luksemburg potrzebował od PiS rad gospodarczych w czasie pandemii.

Dość powiedzieć, że według danych Eurostat polska gospodarka zaliczyła kolejny gigantyczny spadek PKB. W czwartym kwartale był jeszcze głębszy (2,8 proc.) niż w trzecim (1,8 proc.).

Przypomnijmy, że to właśnie szef ZPP drwił z Góralskiego Veta i krytykował buntujących się polskich przedsiębiorców.

Źródło: TVP info / Radio Zet