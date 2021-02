Na całym świecie odnotowano znaczny spadek zakażeń koronawirusem

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na świecie spadła o 16 proc. w tygodniu kończącym się 14 lutego – podało WHO.

W ciągu ubiegłego tygodnia wykrytych zostało 2,7 mln zakażeń koronawirusem. Według statystyk na COVID-19 zmarło w tym czasie 81 tys. osób. To około 10 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

Jak się okazuje, liczba zakażeń w porównaniu z tygodniem wcześniejszym spadła o ponad pół miliona. Liczba zakażeń o ok. 7 proc. wzrosła tylko we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Na całym świecie odnotowano spadek liczby zgonów spowodowanych COVID-19.

Liczba zakażeń najszybciej spadała w Europie i Afryce. Najwięcej nowych zakażeń cały czas wykrywanych jest w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim tygodniu odnotowano ich ponad 673 tys. To oznacza jednak pory spadek tydzień do tygodnia, bo wyniósł on aż 23 proc.

„W Brazylii w ciągu tygodnia wykryto 318 290 zakażeń (spadek o 3 proc.), we Francji – 127 565 (spadek o 6 proc.), w Rosji – 104 602 (spadek o 11 proc.), a w Wielkiej Brytanii – 97 271 (spadek o 27 proc.)” – wylicza rp.pl.

Źródła: CNN, rp.pl