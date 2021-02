Polacy jednym z najbardziej bezbronnych narodów w Europie. Jakie korzyści dałoby nam liberalne prawo dostępu do broni?

Polska jest białą plamą na mapie Europy pod względem sztuk broni przypadających na mieszkańca. Więcej na głowę obywatela mają jej wszyscy nasi sąsiedzi. Najbardziej uzbrojeni są mieszkańcy Bałkanów i Skandynawii. Usiądek, który postanowił opisać realia związane z prawem do posiadania broni w Polsce zwraca uwagę na kilka absurdów.

Polskie przepisy dotyczące broni są absurdalnie restrykcyjne i antyobywatelskie. Absurdalnie restrykcyjne, bo rejestracji i szczególnych środków bezpieczeństwa wymaga się nawet względem wiatrówek powyżej 17J – pisze.

Antyobywatelskie, bo prawo do obrony własnej i posiadania odpowiednich ku temu narzędzi jest podstawowym prawem człowieka. W Polsce to prawo jest nam de facto odbierane, ponieważ nawet posiadając zezwolenie na broń narażamy się na poważne problemy prawne choćby nosząc ze sobą tę broń (z BARDZO nielicznymi wyjątkami), nie wspominając o jej użyciu, gdy padniemy ofiarą napadu – wtedy praktycznie pewny jest „kryminał”.

Co ciekawe, Polska jest jednym z niewielu państw, w których prawo do posiadania broni rozróżnia cele jej posiadania. A więc inne warunki przyznania pozwolenia stawia się osobie uprawiającej strzelectwo, a inne komuś, kto ma uzasadnione powody do obaw o swoje bezpieczeństwo.

Polacy bez broni są, jak sama nazwa wskazuje, bezbronni. W razie napaści mogą użyć co najwyżej własnych kończyn lub wołać o pomoc. W przypadku włamania, do dyspozycji są jeszcze sprzęty znalezione w domu, telefon na policję i długie oczekiwanie na jej przyjazd. Do tego czasu możemy już nie żyć. W razie wybuchu wojny, poza armią zawodową i skromnymi siłami WOT-u, miliony sprawnych fizycznie mężczyzn nie mają szans postawić jakiegokolwiek oporu bez sprzętu do walki, a kobiety – bronić się przed napaściami, których czasy konfliktu są po prostu pełne – tłumaczy.