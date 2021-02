[RANKING] Gdzie tanio zrobić zakupy? TEN sklep jest tańszy niż Lidl i Biedronka

Przez szalejącą inflację coraz trudniej jest nie zostawiać w sklepach majątku. Gdzie jeszcze można zrobić tanio zakupy? Lista sklepów coraz bardziej się kurczy.

Najpopularniejsze sklepy w Polsce to na pewno niemiecki Lidl i portugalska Biedronka. Czy są to jednak najtańsze sklepy? To pytanie w dobie kryzysu powodowanego rządowymi restrykcjami oraz rosnącej inflacji, jest bardzo ważne dla wielu Polaków.

ASM Sales Force Agency przeprowadziła analizę rynku, by dowiedzieć się, gdzie obecnie jest najtaniej.

Na początku stworzono koszyki najpotrzebniejszych produktów z podstawowych kategorii, wliczając w to nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemię domową oraz kosmetyki. Następnie porównano, ile rzeczone koszyki kosztowały w poszczególnych sklepach.

Po pierwsze w badaniu bardzo wyraźnie widać, że wzrost cen stał się faktem. Styczniowe badanie wykazało wzrost średnich cen na poziomie 2 proc., co w praktyce daje dodatkowych 5 zł za zakup jednego „koszyka” (średnia cena na poziomie 229 zł).

Po drugie wychodzi na to, że to nie Lidl i Biedronka są najtańsze. Najtańszą siecią handlową w Polsce okazuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego „zwycięskiej” sieci wyniósł 206,35 zł.

Na dalszych pozycjach znajdują się sklepy Makro (212,8 zł) i Biedronki (215,59 zł). Dalej jest Kaufland (219,36 zł), Carrefour (222,80 zł) i dopiero na szóstym miejscu Lidl (224,52 zł).

Najdroższy z branżowych marek okazał się Selgros – 249,46 zł. Agencja wykazała, że dane do badania zostały zebrane w 5 placówkach każdej z sieci tradycyjnych, zlokalizowanych w 12 miastach Polski. ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych.

Źródło: WP