Sommer, Kosikowski, Niedzielski. TRZECIA FALA. Powrót lockdownu? RUMUNIA. Kto ma racje? [VIDEO]

Rząd PiS szykuje się do nowego lockdownu. Minister zdrowia Niedzielski zaserwuje nam wariant niemiecki?

Redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomasz Sommer w swoim wideofelietonie odniósł się do zapowiedzi przywracania obostrzeń.

Przywrócenie twardego lockdownu miałoby być usprawiedliwione wzrostem zakażeń i „nieodpowiedzialnością” Polaków.

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek z samego rana ujawnił najnowsze dane o zakażeniach – zwykle publikowane dopiero ok. południa. Niedzielski poinformował o 5178 nowych wykrytych przypadkach.

Na tle poprzednich dni nie wygląda to na specjalny wzrost, ale oznacza, że średnia liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni to już ok. 5,7 tys. dziennie, najwięcej od 24 stycznia.

Sam Niedzielski stwierdził, że dane z początku stycznia mogły być nieco „zafałszowane” (m.in. opóźnieniami w raportowaniu wyników testów) i stwierdził, że pomijając „anomalię postświąteczną” mamy do czynienia z najszybszym tempem przybywania nowych zakażeń od połowy listopada.

W podobnym tonie wypowiadał się we wtorek prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Horban stwierdził, że „jesteśmy na najlepszej drodze, żeby trzecia fala do nas zawitała”.

Doradca Morawieckiego wskazywał na rosnącą liczbę zakażeń brytyjską mutacją koronawirusa. Czy nowy twardy lockdown na wzór niemiecki jest już przesądzony?

Źródło: Tomasz Sommer Extra