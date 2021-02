Sondażowa manipulacja TVN przekroczyła granice żenady i absurdu [GRAFIKA]

To co robi TVN, żeby zdewaluować wartość Konfederacji na polskiej scenie politycznej przekracza granice absurdu. Grafika przygotowana przez ludzi z Wiertniczej poraża.

„Tak się robi propagandę w TVN. Zastanawialiście się jak można pokazać widzom, że Konfederacja jest na ostatnim miejscu, gdy notuje dwucyfrowy wynik poparcia, podobnie jak Lewica, a PSL nawet nie przekracza progu? Proszę bardzo! Gotowe” – czytamy na facebookowym koncie Konfederacji.

To co zrobili graficy TVN przekracza wszelkie granice absurdu i żenady. Oto jak wyniki sondażu zostały przedstawione widzom stacji:

Tak się robi propagandę w TVN. Zastanawialiście się jak można pokazać widzom, że #Konfederacja jest ostatnim miejscu, gdy notuje dwucyfrowy wynik poparcia, podobnie jak Lewica, a PSL nawet nie przekracza progu? Proszę bardzo! Gotowe :) pic.twitter.com/lNVJnIbiO1 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 17, 2021

Od konfederatów dostało się też Telewizji Publicznej. „TVPiS faszeruje odbiorców swoimi manipulacjami i wściekłą, pro-rządową propagandą, a TVN swoją, działającą na rzecz opozycji totalnej. Jednych i drugich łączy to, że od samego początku próbują marginalizować, zagłuszać, zwalczać na wszelkie sposoby jedyną, realną alternatywę dla tego wyniszczającego nas od lat duopolu POPiS-owego, czyli Konfederację” – czytamy.

Konfederacja zaznacza, że „salony III RP mają z nami bardzo duży problem i nie ukrywamy, że niezwykle nas to cieszy i jeszcze bardziej mobilizuje w walce o lepszą Polskę i dobro obywateli”. Zarazem politycy opozycji merytorycznej zaznaczają, że nie zejdą z drogi, którą idą od samego początku.

„Nie ma takiej opcji. To my jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Istniejemy po to, by bronić Waszych praw, by być tarczą dla gospodarki, by wdrożyć reformy systemowe, które pomogą nam wszystkim żyć i rozwijać się w bogatym, sprawiedliwym, suwerennym państwie” – podkreślają konfederaci.

I proszą o wsparcie w walce z propagandą głównych mediów oraz wspieranych przez nie polityków.