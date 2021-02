To nie żart! Rząd szuka eksperta od wymyślania nowych podatków

Ministerstwo Finansów prowadzi nabór na stanowisko eksperta, którego rolą będzie m.in. wymyślanie nowych danin i opracowywanie przepisów wdrażających je.

Brzmi jak żart, ale niestety to dzieje się naprawdę. Nabór na stanowisko eksperta od wymyślania nowych podatków będzie otwarty do 22 lutego.

Ekspert będzie pracował w Wydziale Podatków Majątkowych i Analiz Prawnych (Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier); dostanie m.in. umowę o pracę, trzynastki, nagrody jubileuszowe i pakiet socjalny.

Do obowiązków eksperta będzie należało m.in. „przygotowywania koncepcji rozwiązań prawnych w zakresie nowoprojektowanych danin” oraz „opracowywania projektów przepisów prawnych obejmujących nowe daniny i udział w procesie legislacyjnym”.

Innymi słowy będzie to specjalista od wymyślania nowych podatków. Oczywiście nazywane będą one „daninami”, „opłatami” etc., ale chodzi o jedno, czyli o to, by jak najwięcej zedrzeć z Polaków.

Przypomnijmy, że w październiku 2020 r. minister finansów Tadeusz Kościński mówił Interii, że „czuje się jak święty Mikołaj, bo praktycznie tylko obniża podatki”.

W propagandowym przekazie na TVP rząd Mateusza Morawieckiego udaje, że nie podnosi żadnych podatków.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Nawet za czasów rządów lewicy władza w Polsce nie miała w sobie tyle bezczelnej śmiałości, by bombardować Polaków nowymi opłatami z taką częstotliwością, z jaką robi to PiS.

Trwający właśnie nabór pokazuje, że oni nie zamierzają się zatrzymać…

Źródło: gov.pl