Trzaskowski zwariował do końca. Chce Rondo Dmowskiego zmienić na Rondo Praw Kobiet

Portal Tomasza Lisa przekonuje, że prezydent Rafał Trzaskowski poparł zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego. Nową nazwą ma być Rondo Praw Kobiet.

Rondo Romana Dmowskiego znajduje się w samym centrum Warszawy. To z stąd startują od lat Marsze Niepodległości i organizowane są przeróżne spotkania.

Niedawno pojawił się postulat, aby zmienić patrona ronda. Roman Dmowski nie podoba się bowiem lewicy i liberałom.

Po zmianie Rondo Romana Dmowskiego miałoby nazwę Ronda Praw Kobiet. Miałoby to uczcić protesty w ramach Strajku Kobiet.

Co ciekawe, portal Tomasza Lisa NaTemat twierdzi, że prezydent Rafał Trzaskowski taki postulat poparł. Libertariański prezydent stolicy nie kryje, że jest wolnościowcem szczególnie w zakresie obyczajowym i taki ruch mógłby umocnić jego twardy elektorat miejski.

Według portalu Tomasza Lisa, apel w sprawie zmiany nazwy ronda zainicjował Warszawski Strajk Kobiet, Forum Przyszłości Kultury oraz Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji Ster. Strajk Kobiet jeszcze podczas protestów w Warszawie prowizorycznie zmienił tabliczkę z nazwą Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

– W piątek, 30 października na głównym skrzyżowaniu w centrum Warszawy zgromadziły się tysiące osób. Kobiety i ich sojusznicy wyszły na ulice, by domagać się prawa do legalnej aborcji. To reakcja na kolejną próbę odebrania kobietom ich praw – przekonywała organizacja i dołączyła do petycji zdjęcie tłumów przelewających się przez centrum stolicy.

Pod apelem podpisało się ponad 14 tys. osób oraz kobiece organizacje pozarządowe, a także Warszawa Rada Kobiet. Według NaTemat prezydent Trzaskowski ma wyrazić poparcie dla ustanowienia Ronda Praw Kobiet podczas zaplanowanego na wtorek posiedzenia Komisji Nazewnictwa.

Następnie sprawa znajdzie się w rękach radnych. A większość w Warszawie ma formacja prezydenta Trzaskowskiego.

„W Warszawie jedynie 170 spośród 5471 obiektów miejskich nosi nazwę, która upamiętnia dokonania kobiet. Warszawa jako dynamiczne rozwijające się miasto europejskie może być prekursorką dobrej praktyki symbolicznie honorując i upamiętniając walkę polskich kobiet o upodmiotowienie. Dlatego apelujemy o zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet” – brzmi fragment apelu do radnych.

Źródło: NaTemat