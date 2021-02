Agata Młynarska ostro o „kolegach” z TVP. Powodem odejście Rogalskiej

Agata Młynarska to znana polska dziennikarka. Kobieta przez lata związana była z TVP, jednak jakiś czas temu zakończyła tę współpracę raz na zawsze. Teraz postanowiła pokazać nieco jak wyglądały kulisy jej odejścia.

„Rok 2011 – Róże Gali. Otrzymuję statuetkę w kategorii „Debiut roku” za portal onaonaona, który stworzyłam z myślą o kobietach dojrzałych. Odchodząc po raz pierwszy z TVP, usłyszałam w wieku lat 40, że jestem już za stara. Ale to była tylko wymówka, rzecz dotyczyła poważniejszych zmian, które szykowano w TVP w 2006″ – zaczęła swój osobisty wpis Agata Młynarska.

Dziennikarka w dalszej części postanowiła odnieść się do zachowania „kolegów”, z którymi to przez lata pracowała, a którzy nawet nie odezwali się do niej po decyzji władz stacji…

„Po odejściu zamilkł mój telefon. Z dnia na dzień znaleziono za mnie zastępstwo, także w „Pytaniu na śniadanie”, które tworzyłam i prowadziłam od pierwszego wydania. Koledzy zapomnieli o moim istnieniu. Na szczęście nie wszyscy. Kiedy odbierałam statuetkę „Róża Gali” podczas transmisji w TVP2, w Teatrze Polskim, u boku wielkich osobowości teatru, literatury, kina i tv, otrzymałam także mnóstwo gratulacji i zachwytów od tych kolegów zatrudnionych w TVP, którzy przypomnieli sobie o mnie, gdy stałam w blasku fleszy. Gratulowali, mówiąc, że zawsze we mnie wierzyli, że chętnie zatrudniliby się u mnie albo przeszli do Polsatu, w którym byłam Szefową Nowych Projektów” – wyznała dziennikarka.

Agata Młynarska zakończyła wpis słowami skierowanymi do Marzeny Rogalskiej, która to w ostatnich dniach również poinformowała o swoim odejściu z TVP.

„Doskonale zapamiętałam tych, którzy tego wieczoru w Teatrze Polskim zamienili się w chór pochlebców. I wierzcie mi, nic w tej materii się nie zmieniło. @marzena_rogalska – nie miej złudzeń. Idź swoją drogą i rób swoje. Trzymam za Ciebie kciuki! Bądź różą – nie tylko Gali – dla samej siebie!” – zakończyła.