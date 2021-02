Nagły atak „globalnego ocieplenia”! Już w weekend w Polsce kilkanaście stopni na plusie [PROGNOZA POGODY]

Już od weekendu, a na dobre od przyszłego tygodnia czeka nas pogodowa rewolucja w Polsce. Już w najbliższych dniach temperatury wzrosną nawet o kilkanaście stopni Celsjusza.

W minionym okresie „globalne ocieplenie” dawało się we znaki mieszkańcom Polski. Temperatury znacznie poniżej zera, a także opady śniegu sprawiały, że – o ile ktoś nie był na wyjeździe w górach – uprzykrzały poruszanie się po mieście.

Ocieplenie od piątku

Od czwartku zmieniają się fronty atmosferyczne nad Europą. W związku z tym od piątku do Polski zaczną napływać masy ciepłego powietrza, które przyniosą ocieplenie, a także co za tym idzie breje z powodu roztapiającego się śniegu.

Jak podaje portal pogoda.wp.pl pierwsze symptomy ocieplenia będą widoczne już w piątek 19 lutego. – W piątek na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku w tym dniu temperatura przekroczy już 5 st. C, lokalnie na samych krańcach zachodnich może być około 10 st. C – czytamy.

Jeszcze w piątek, na wschodnich krańcach Polski, będziemy mieli do czynienia z temperaturami w okolicach zera. Jednak już w weekend w całym kraju temperatura podniesie się o kilka, a nawet kilkanaście stopni Celsjusza.

– W ciągu dnia słupki rtęci wskażą przeważnie od 3-5 st. C na wschodzie do nawet 12 st. C w regionach zachodnich – podano. To oczywiście sprawi, że śnieg, który ostatnio w swej masie zasypał polskie ulice i chodniki, zacznie się topić.

To będzie jedynie zapowiedź tego, co czeka nas w najbliższych dniach. W niedzielę temperatury mają być jeszcze wyższe, a prawdziwe ocieplenie czeka nas w przyszłym tygodniu. Wówczas spodziewana jest już prawdziwa wiosna.