Netanjahu szczęśliwy. Józio Biden w końcu do niego zadzwonił

Biden podkreślił, że „osobiście zawsze był zwolennikiem zdecydowanego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Izraela i zamierza wzmocnić wszystkie aspekty partnerstwa amerykańsko-izraelskiego, w tym ścisłą współpracę obronną”.

Jak głosi komunikat Białego Domu prezydent zadeklarował też poparcie Stanów Zjednoczonych dla ostatniej normalizacji stosunków Izraela z niektórymi krajami arabskimi i muzułmańskimi.

O rozmowie jako pierwszy poinformował urząd izraelskiego premiera publikując zdjęcie uśmiechniętego Netanjahu trzymającego słuchawkę przy uchu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President @JoeBiden. The conversation was very warm and friendly and continued for approximately one hour. pic.twitter.com/AF3x6aTM36

— PM of Israel (@IsraeliPM) February 17, 2021