Nikt nie może spać spokojnie. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie się naradzać

W tym tygodniu odbędzie się spotkanie kierownictwa PiS, nic mi nie wiadomo na temat posiedzenia Rady Koalicji – powiedział w czwartek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jak dodał, nie wie nic o wycofaniu rekomendacji dla trzech członków rządu z ramienia Porozumienia.

Sobolewski, pytany był w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy w piątek odbędzie się posiedzenie Rady Koalicji, odpowiedział: „Nic mi nie wiadomo na temat posiedzenia Rady Koalicji w tym tygodniu. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości(odbędzie się) w tym tygodniu”.

Na pytanie, co będzie przedmiotem rozmów, odparł, że kierownictwo PiS spotyka się regularnie, a rozmowa ma dotyczyć bieżących spraw. „Na pewno jednym z tych tematów będzie też sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, a głównie sytuacja w Porozumieniu” – zaznaczył.

Sobolewski pytany był też o wycofanie przez Porozumienie rekomendacji dla trzech członków rządu. Porozumienie wycofało swoje rekomendacje dla wydalonych wcześniej z partii: ministra-członka Rady Ministrów Michała Cieślaka, wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa oraz wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka.

„Nic mi nie wiadomo o tym, by oficjalnie zostały cofnięte rekomendacje” – powiedział Sobolewski.

Na uwagę, że o cofnięciu rekomendacji mówiła m.in. rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka, polityk PiS odparł: „Ja rozumiem, że to musiałby wystosować pan premier Jarosław Gowin jako szef Porozumienia i do Rady Koalicji, bo tam (…) rozstrzygane są kwestie związane z funkcjonowaniem Zjednoczonej Prawicy, też poprzez funkcjonowanie rządu i jego składu”.

Pytany, czy w takim razie Cieślak, Gryglas i Żalek pozostaną w rządzie, odparł: „Z mojej wiedzy aktualnej wynika, że ci ministrowie są ministrami rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i nic w tej chwili nie zanosi się na to, by miało się to zmienić”.

Sobolewski pytany był również, czy szef Porozumienia Jarosław Gowin wrócił do Rady Koalicji po tym, jak zawiesił swą obecność w Radzie.

„Z tego co wiem, to nigdzie pan premier Gowin się nie wybierał. (…) Patrząc pod kątem formalnym, to takiego pisma nie było, że jest zawieszony udział”. Dodał, że jako „stan faktyczny” traktowane jest więc, że Rada Koalicji składa się z prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz szefa Porozumienia Jarosława Gowina.

„A to, jaka sytuacja jest wewnątrz Porozumienia, to (…) chcielibyśmy, by ta sytuacja została jak najszybciej rozwiązana i zakończona. Bo, wiadomo, że takie turbulencje nie wpływają też dobrze na to, jak działa Zjednoczona Prawica i każde takie turbulencje wywołują też turbulencje w ramach Zjednoczonej Prawicy” – dodał Sobolewski.

Pytany, czy nie zastanawia go milczenie Gowina ws. konfliktu, odparł, że „każdy przyjmuje jakiś sposób działania, pan premier Jarosław Gowin przyjął taki, a nie inny”.

Jak zaznaczył, nie niepokoi go to, bo „jest kanał, w którym są wymieniane informacje w ramach Zjednoczonej Prawicy i tu się nic nie zmieniło”. „Natomiast pewne rzeczy, pewne sprawy czasami lubią ciszę i, żeby zostały pozytywnie zakończone, to najlepiej, jeśli jest to robione w ciszy” – podkreślił polityk PiS.

W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd.

Ponadto – zdaniem Bielana – trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego – który nie jest uznawany przez część polityków partii – Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii.

Następnie ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech członków rządu: ministra-członka RM Michała Cieślaka, wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, którym wycofano rekomendacje. W środę wicerzecznik ugrupowania Jan Strzeżek mówił, że Porozumienie poinformowało już oficjalnie koalicjantów – PiS i Solidarną Polskę – o wycofaniu rekomendacji dla tych trzech osób. (PAP)