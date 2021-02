Z pustego i CBOS nie wyczaruje. Niskie poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego [SONDAŻ]

Sondaż rządowego CBOS pokazuje, że poparcie dla PiS runęło w gruzach. Tylko 32 proc. osób opowiedziało się za rządem Mateusza Morawieckiego.

Rządowy CBOS od lat jest źródłem żartów. Jednak rekordowe notowania dla PiS to już przeszłość nawet w ośrodku podlegającym premierowi.

Najnowszy sondaż pokazuje, że poparcie dla rządu PiS runęło jak nigdy. Już tylko 32 proc. uczestników badania poparło rząd Mateusza Morawieckiego.

Aż 43 proc. wskazało, że nie popiera rządu Mateusza Morawieckiego. To czerwony alarm dla PiS.

Co ciekawe, na pytanie o to, czy jest zadowolone z faktu, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu 39 proc. stwierdziło, że tak. Natomiast 48 proc. odnosi się do tego faktu z dezaprobatą.

Zwolennikami obecnego rządu często są starsi Polacy (56 proc. wśród osób powyżej 65 roku życia wobec 10 proc. wśród najmłodszych badanych), o dochodach per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł (50 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym (47 proc.) i zasadniczym zawodowym (45 proc.) oraz mieszkańcy wsi (40 proc.).

Natomiast przeciwnikami rządu PiS Morawieckim na czele są przede wszystkim młodsi Polacy (65 proc. w grupie osób w wieku 18-24 lata wobec 26 proc. wśród najstarszych badanych), mieszkańcy ponad półmilionowych miast (67 proc.), osoby o dochodach per capita powyżej 3000 zł (64 proc.) oraz posiadające wykształcenie wyższe (60 proc.).

Co więcej, tylko 34 proc. badanych uznało, że polityka obecnego rządu może doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej. Aż 54 proc. jest odmiennego zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-11 lutego 2021 r. na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Źródło: PAP / WP