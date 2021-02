Atak „globalnego ocieplenia”. Takiej zimy nie było w Teksasie od ponad 30 lat. Mieszkańcy palą meble, żeby się ogrzać [VIDEO]

Tak mroźnej zimy nie było w Teksasie od ponad trzech dekad. Rekordowo niskie temperatury i intensywne opady śniegu utrzymują się na południu Stanów Zjednoczonych od kilku dni.

Rekordowe mrozy odnotowano m.in. w Teksasie. Z powodu warunków pogodowych doszło tam do pęknięcia rur w wielu domach oraz paraliżu na drogach. Co więcej, mieszkańcy borykają się także z kryzysem energetycznym. Miliony z nich pozostaje bez prądu.

– Prawdopodobnie zasilanie nie zostanie w pełni przywrócone przez kilka następnych dni – przyznał podczas konferencji prasowej burmistrz Huston Sylvester Turner.

Problemy mają także oczyszczalnie wody, które również dotknęły przerwy w dostawie energii. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ostrzegło mieszkańców, żeby do mycia zębów oraz picia używali wyłącznie przegotowanej wody z kranu lub butelkowanej.

W wielu domach, z powodu mrozów, pękły także rury wodociągowe. W wyniku takich awarii część mieszkańców straciła dostęp do bieżącej wody. Niektórzy z pozostałych, by zapobiec zamarzaniu rur, zostawiają odkręcone krany. Burmistrz Turner przestrzegał jednak, by tego nie robić, ale gromadzić zapasy wody butelkowanej. „Ciśnienie wody jest bardzo niskie. Proszę nie odkręcajcie kranów, aby zapobiegać pęknięciu rur. Woda jest potrzebna w szpitalach i strażakom” – napisał.

Water pressure is very low. Please do not run water to keep pipes from bursting. Turn off water if pipes have burst. Please contact us if you don’t know how to turn off water. Be conservative on water usage today. It is needed for hospitals and fires. st

Teksańczycy robią, co mogą, by się ogrzać. Niektórzy nawet palą stare meble, gazety czy rachunki. Do ognia trafiają też artykuły gospodarstwa domowego, a w ekstremalnych przypadkach także obrazy. – Po prostu zaczęłam zdejmować płótna ze ściany, łamać je i wrzucać do ognia – mówiła cytowana przez CNN mieszkanka Teksasu.

Forth Worth, Texas, resident Philip Shelley says he had to burn bills and newspaper for heat at one point.

“The leaders that we rely on don't have answers. So we're just left sitting in a cold, dark room in the middle of the night with a crying baby and an in-pain wife.” pic.twitter.com/BrDK23G8wG

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 18, 2021