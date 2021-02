Duża operacja niemieckiej policji przeciw mafii czeczeńskiej i kurdyjskiej

Rankiem 18 lutego w Niemczech rozpoczęła się duża operacja przeciwko „przestępczości zorganizowanej” w Berlinie. Policja wkroczyła do wielu miejsc w stolicy i innych miejscowości w Brandenburgii.

W porannej akcji brało udział kilkuset policjantów i było to uderzenie w tzw. „przestępczość zorganizowaną”, a przede wszystkim w grupy zajmujące się handlem narkotykami i bronią. Wykonano ponad dwadzieścia nakazów przeszukania – poinformowała na Twitterze prokuratura berlińska.

Aresztowano dwie podejrzane osoby. Poza handlem narkotykami i bronią chodzi także o porachunki gangów arabskich i czeczeńskich. Do „starć między klanami” dochodziło od końca 2020 roku.

Prokuratura i policja wyjaśnia, że chodziło tu o rywalizację grup „pochodzenia arabskiego a obywatelami rosyjskimi pochodzenia czeczeńskiego”.

Według niemieckich mediów, akcja policji była wymierzona przede wszystkim w „klan Remmo”. To rodzina kurdyjska pochodzenia libańskiego. Należy do niej jeden z aresztowanych. Klan jest na celowniku wymiaru sprawiedliwości w związku z handlem ludźmi i aktami przemocy.

Kilku jego członków zostało aresztowanych jeszcze pod koniec 2020 roku za udział we włamaniu do Grünes Gewölbede Museum Dresden w listopadzie 2019 roku. Skradziono wtedy m.in. 49-karatowy diament, a łupu do tej pory nie odnaleziono.

Klan „Remmo” jest też zamieszany w kradzież gigantycznej 100-kilogramowej złotej monety o wartości około 3,75 miliona euro. Skradziono ją w 2017 roku z muzeum im. Bodego w Berlinie.

Źródło: Le Figaro/ AFP