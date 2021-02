Dziennikarz odchodzi z TVN24. „Uczciwość nie pozostawia mi wyboru”

Igor Sokołowski odchodzi z TVN24. Dziennikarz stwierdził, że „uczciwość nie pozostawiała mu wyboru”.

O zakończeniu współpracy Sokołowskiego z TVN24 informuje portal „Wirtualne Media”. Sam dziennikarz nie komentuje swojego odejścia.

Do mediów wyciekła jednak treść wiadomości, którą wysłał do kolegów i koleżanek z pracy wspomniał o uczciwości:

„Odejście to naprawdę niełatwa decyzja, ale uczciwość względem Widzów, Was i samego siebie – nie pozostawia mi innej możliwości. Złe rzeczy – chciałbym zapomnieć. Dobre – pozwolicie, zabiorę ze sobą w postaci wspomnień. Za swoje przewiny – przepraszam” – napisał do kolegów z redakcji, nazywając pracę z nimi „przywilejem”” – miał napisać w mailu.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Sokołowski ucieka z TVN24. Ze stacją był związany przed 2015 rokiem. Następnie w okresie 2015-2016 pracował w TVP. Z TVP odszedł do „WP”, a następnie powrócił do TVN.

Sokołowski nie zajmuje się jedynie dziennikarstwem. Pracę w telewizji łączy z pracą w Polskich Liniach Kolejowych, gdzie zajmuje się bezpieczeństwem.

Źródło: Wirtualne Media, NCzas