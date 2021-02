Dziś do kin wchodzi „Kapitan”. Krzysztof Baranowski w swoim najdłuższym rejsie

Cóż zaprezentuje nam reżyser Kryspin Pluta w filmie „Kapitan”? Opowieść o wielkim żeglarzu czy zwykłym człowieku, borykającym się z trudami codzienności. Od dziś w wybranych kinach można obejrzeć dokument poświęcony Baranowskiemu.

Krzysztof Baranowski to niewątpliwie człowiek wielkiego morza. Zapisał się w historii jako marynarz, który dwukrotnie samotnie opłynął świat. Stworzył również międzynarodową szkołę pod żaglami, wybudował żaglowiec Fryderyk Chopin i prawie całe swoje serce oddał morzu. Prawie, gdyż od 2005 roku jest mężem niezwykłej kobiety i to do niej z pewnością należy znaczna część kapitańskiego serca.

Bogumiła Wander to jedna z pierwszych polskich spikerek. Piękność szklanego ekranu. Uwielbiana i podziwiana przez szeroką rzeszę widzów.

Ta para z pewnością budzi ciekawość wielu. Dziś wchodzi do kin dokument im właśnie poświęcony.

Z uwagi na to, iż reżyser towarzyszył bohaterom praktycznie w każdym momencie życia, powstał swoisty pamiętnik wydarzeń ich dnia codziennego. Tym większą ma on w tej chwili wartość, biorąc pod uwagę obecny stan zdrowia żony Kapitana.