Janusz Korwin-Mikke: Mam propozycję dla Kaczyńskiego! [VIDEO]

Czy Jarosław Kaczyński utrzyma władzę do końca kadencji? Janusz Korwin-Mikke o przyszłości obecnego parlamentu.

Wojna PiS Jarosława Kaczyńskiego z koalicjantami wchodzi na kolejny etap. Rząd wisi na zaledwie kilku posłach, którzy mogą wypowiedzieć posłuszeństwo Kaczyńskiemu.

O przyszłości obecnego parlamentu w programie Tomasz Sommer Extra mówił poseł Janusz Korwin-Mikke. Zdaniem lidera Konfederacji sytuacja jest dynamiczna, ale wszystko zależy od haków na koalicjantów.

– Nie wiem, jakie kto ma haki na wielce czcigodnego Jarosława Gowina, czy większe haki mają ci z PO czy z PiS. Sam pan Gowin robi wrażenie jak sosna rozdarta i trudno powiedzieć co zrobi. Przypominam, że my jako Konfederacja, nie mamy żadnego interesu, aby robić rząd z panem Zandbergiem, podejrzewamy zresztą, że gdyby pan Gowin przeszedł na „jasną” lub „ciemną” stronę mocy, to Konfederacja staje się języczkiem u wagi. Ale do rządu z PiS nie wejdziemy, a do rządu z panem Zandbergiem i Czarzastym się nie wybieramy – ocenił Korwin-Mikke.

Zdaniem posła pozostają dwie opcje. Trwanie w miejscu i głosowanie tylko za dobrymi ustawami lub razem z resztą opozycji zrobić porządek w Sejmie.

Depisyzacja Sejmu mogłaby odbyć się nawet bez wcześniejszych wyborów. Poseł przypomniał, że Konfederacja już w ub. roku nie zgodziła się tworzyć rządu wielkiej opozycji z Jarosławem Gowinem i Lewicą.

Źródło: Tomasz Sommer Extra