„Kabaret w wykonaniu rząd PiS niczym Moda na Sukces odcinek 10496. To śmiech przez łzy. Żyjemy w państwie bezprawia” [VIDEO]

„Kabaret w wykonaniu rząd PiS niczym Moda na Sukces odcinek 10496 tym razem związany z wyrokiem sądu w Krakowie, który uratował skórę politykom PiS, uznając, że wprowadzone przez nich obostrzenia są niekonstytucyjne, więc… nie musieli ich przestrzegać” – mówił na konferencji prasowej Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

Przypomniał, że czołowi politycy PiS w kwietniu 2020 roku spędzali rocznicę smoleńską na Wawelu. Wśród nich byli m.in. prezydent Andrzej Duda, Ryszard Terlecki, Jadwiga Emilewicz czy Beata Szydło.

– Tymczasem my wszyscy musieliśmy się zamykać w domach – przypomniał w nawiązaniu do wprowadzonych wtedy przez rząd restrykcji.

– Władza, która powinna pokazać, że jest odpowiedzialna, wyznaczać jakieś standardy, pokazała, ze nic ją te obostrzenia nie obchodzą i oni są po prostu ważniejsi niż zwykli obywatele – podkreślił Grabarczyk.

Zaraz później przypomniał, że niedawno sąd stwierdził, iż politycy PiS nie poniosą żadnej odpowiedzialności, bo wprowadzone i złamane przez nich samych obostrzenia są niekonstytucyjne!

– To jest śmiech, ale to jest śmiech przez łzy… bo to oznacza, że od prawie roku żyjemy w państwie bezprawia – podsumował.

Na Wawelu w w kwietniu 2020 roku pojawili się m.in.: Ryszard Terlecki, Beata Szydło, Jadwiga Emilewicz czy Andrzej Adamczyk.

Sąd ostatecznie odrzucił zażalenie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, które domagało się śledztwa wobec polityków, którzy mimo zakazu wydanego przez własny rząd odwiedzili Wawel.

Przedstawiciele OMZRiK, donosząc na polityków PiS wskazywali na zakaz organizowania zgromadzeń i spowodowanie zagrożenia epidemicznego. Uczestnicy obchodów na Wawelu nie zachowali między sobą dystansu i nie mieli zakrytych nosów i ust.

Prokuratura dwa razy odmówiła wszczęcia śledztwa, tłumacząc, że zawiadomienie opiera się na doniesieniach medialnych. Później argumentowano, że politycy wykonywali swoje obowiązki służbowe.