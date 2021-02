„Mein Kampf” Adolfa Hitlera hitem sprzedażowym w Polsce

Dzieło Adolfa Hitlera „Mein Kampf”, ukazało się w styczniu w tłumaczeniu Eugeniusza Cezarego Króla nakładem wydawnictwa Bellona. Książka wzbogacona jest o krytyczny komentarz. Książka stała się bestsellerem.

„Mein Kampf. Moja walka. Edycja krytyczna” pod redakcją i w tłumaczeniu Eugeniusza Cezarego Króla okazała się hitem sprzedażowym w Internecie. Sam fakt wydania książki nie podoba się niektórym środowiskom.

„Gazeta Wyborcza” przywołuje na przykład redaktorki projektu „Żydoteka”, która zwracała uwagę, że „okładka wydania wcale nie sugeruje, że to edycja krytyczna z komentarzem, bo ta informacja jest niemal niewidoczna, natomiast przywołuje estetykę nazizmu”.

Wolnościowcy oczywiście nie widzą żadnych przeciwwskazań, by książkę wydawać i sprzedawać. To tylko książka, nie jest niebezpieczna, a wolny człowiek powinien móc czytać co zechce.

Wydawcy z Bellony nie ukrywają, że cieszy ich popularność dzieła Adolfa Hitlera.

– W wydawnictwie Bellona nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania „Mein Kampf”, gdyż nasza edycja krytyczna przygotowana przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla jest publikacją naukową, jest bardzo obszerna – liczy ogółem 1000 stron, no i droga – cena sugerowana to 149,90 zł. Generalnie jesteśmy zadowoleni, że książka znajduje nabywców – także z tej racji, że dzięki lekturze – zwłaszcza wstępu prof. Króla – więcej ludzi zrozumie, na czym polegała zbrodnicza ideologia niemieckiego nazizmu – komentuje dla portalu Wirtualnemedia.pl Bogusław Kubisz, zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa Bellona.

Dzieło czołowego narodowego socjalisty sprzedaje się tak szybko, że niedługo książkę będzie trzeba dodrukowywać. W księgarniach „Tania Książka” „Mein Kampf” będzie na przykład dostępny dopiero od 28 lutego.

Źródło: „Wirtualne Media”