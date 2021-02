Politycy PiS nie złamali obostrzeń, bo te są niekonstytucyjne. Mentzen: Stan XD trwa i trwa mać

Sławomir Mentzen, odniósł się w swym najnowszym wpisie, do kuriozalnej sytuacji, kiedy to sąd uratował polityków PiS przed ich własnymi decyzjami, uznając iż rozporządzenia wydawane w związku z koronawirusem są niekonstytucyjne.

Sprawa dotyczyła wizyty grupy polityków PiS na Wawelu w rocznicę katastrofy smoleńskiej, a więc w czasie pierwszego lockdownu. Zawiadomienie złożyła donosicielska organizacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

– To było w trakcie pierwszego lockdownu, kiedy to dziarscy policjanci rzucali się na rowerzystów i klientów myjni samochodowych, gdy policjanci uważali, że wymiana opon na letnie nie jest wystarczającym powodem do wyjścia z domu, gdy zamykano lasy, fryzjerów i kosmetyczki – pisze Mentzen.

Jak dodaje, wówczas między innymi ból Jarosława Kaczyńskiego był większy niż innych osób, a Polacy ciągle byli karmieni nadzieją, że to tylko dwa tygodnie lockdownu, po którym wszystko wróci do normy.

W sprawie polityków PiS prokuratura dwukrotnie odmówiła się zajęcia tematem.

– Gdy przedsiębiorca otwiera swoją firmę, to ma mu według prokuratury grozić 8 lat za „sprowadzeniem powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób”. Ale gdy obostrzenia łamie przedstawiciel naszej elity, to wszystko jest w porządku, w końcu złego diabli nie biorą, wirus im niegroźny – dodaje polityk Konfederacji.

– Sprawa w końcu trafiła do sądu, który, i tu się robi śmiesznie, orzekł, że przepisy, na podstawie których wprowadzono obostrzenia, były niekonstytucyjne, więc nie można za ich nieprzestrzeganie karać ludzi te przepisy wprowadzających – pisze.

– Emilewicz z Prezydentem mogą sobie jeździć na narty, Morawiecki siedzieć w kinie bez maseczki a Kaczyński może bez żadnego trybu wszystko – podkreśla Mentzen. Dodaje, że w tym czasie polscy przedsiębiorcy są zarzynani ciągle przedłużanym lockdownem i obostrzeniami.

– Uniwersytety, szkoły i urzędy mają udawać, że pracują. Sklepy w galeriach mają co jakiś czas się zamykać. Bo prokuratura zarzuci im sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa i zagrozi ośmioma latami odsiadki – dodaje.

– Na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, które rządzący sami olewają, kiedy tylko mogą. Stan XD trwa i trwa mać – podsumowuje.