Ziutek Biden wzywa do natychmiastowego ograniczenia sprzedaży broni, a Brazylia Bolosnaro idzie w kierunku przeciwnym

Prezydent USA Biden zaapelował do Kongresu o natychmiastowe prace nad ograniczeniem sprzedaży broni. Tymczasem w Brazylii, prezydent Jair Bolsonaro dodatkowo łagodzi przepisy dotyczące jej posiadania.

Prezydent Brazylii podpisał cztery nowe dekrety. Ułatwiają one obywatelom noszenie broni palnej i jest to realizacja jego przedwyborczych zapowiedzi.

Broń była dotąd dostępna dla przestępców. Bolsonaro postanowił wyrównać szanse i uzbroić zwykłych obywateli.

Teraz prezydent Brazylii realizuje swoją główną obietnicę kampanii wyborczej – dozbrojenie ludności. Działania takie podjął już na początku kadencji, ale teraz cztery nowe dekrety mają to jeszcze bardziej ułatwić.

W ubiegłym roku Brazylijczycy kupili 180 000 nowych broni, co stanowi wzrost o 90% w stosunku do 2019 r. Teraz m.in. wzrasta ilość posiadanej leganie broni palnej, z 4 do 6 sztuk. Do 2003 r. noszenie broni było w Brazylii legalne.

Później zaczęła rządzić lewica i postanowiła ludność rozbroić.

Całkowicie zmieniono ustawodawstwo. Tymczasem uzbrojone nadal gangi stały się jeszcze większą plagą. W sumie za kadencji prezydenta Bolsonaro wydano już ok. 20 dekretów, które mają ten stan rzeczy zmienić i zapewnić społeczeństwu możliwości samoobrony.

Krytykuje to lewica, która jak zwykle twierdzi, że posiadanie broni nie gwarantuje obrony, a zwiększa ryzyko, a nawet zasila nielegalny rynek broni dla przestępców.

Dziwnym trafem w czasach „postępowej” prezydentury np. Luli da Silvy z bronią po ulicach biegały nawet dzieci…

Co ciekawe, lewicowe media umieszczają informację o łagodzeniu przepisów o posiadaniu broni w Brazylii w kontekście… „ataku” na Kapitol w USA. Sugerują nawet, że Bolsonaro, którego nazywano „Trumpem tropików”, chce sięgnąć po te same metody…

Se Bolsonaro quisesse dar um golpe em 2022, o faria com ou sem a população, basta ter apoio das forças armadas. Liberar armas (que poderiam ser compradas por qualquer um, inclusive a oposição) não tem nada a ver com golpe, só um símio acharia isso pic.twitter.com/IZqXJrz4Ez — ☭ Ana ☭ 🇦🇷🇨🇺🇦🇴🇰🇵🇨🇳🇲🇿 (@_Ana_2002_) February 15, 2021

Źródło: France Info