Zwycięstwo obrońców życia. Aborcja niemal całkowicie zakazana w Karolinie Południowej

Gubernator amerykańskiego stanu Karolina Południowa Henry McMaster podpisał ustawę, która praktycznie zabrania wykonywania aborcji. Sieć zakładów aborcyjnych Planned Parenthood zarabiająca na zabijaniu nienarodzonych, zaskarżyła już ustawę do sądu, uważając ją za sprzeczną z konstytucją, co może uniemożliwić jej wejście w życie.

Uchwalona przez stanową legislatywę i podpisana w czwartek przez McMastera ustawa zobowiązuje lekarza do przeprowadzenia przed zabiegiem badania ultrasonograficznego. Jeżeli wykaże ono bicie serca dziecka, aborcja może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub zagraża życiu matki.

Agencja Reutera podaje że to „jedno z najbardziej surowych praw dotyczących aborcji w USA”, bo serce płodu zaczyna bić około szóstego tygodnia ciąży, w momencie, gdy wiele kobiet nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że jest w ciąży. oczywiście te uwagi są bzdurne, zupełnie pozbawione sensu, bo aby chcieć poddać się aborcji, trzeba wiedzieć, że się jest w ciąży.

– W Karolinie Południowej bije teraz wiele szczęśliwych serc – powiedział McMaster podczas ceremonii podpisywania ustawy. Regulacja przeszła znaczną większością głosów, a po jej przyjęciu członkowie stanowego parlamentu odśpiewali pieśń religijną – relacjonuje Associated Press. Wprowadzenie prawa ograniczającego aborcję było jednym z priorytetów gubernatora – zaznaczają agencje.

Założona 100 lat temu, by kontrolować populację murzyńska największa na świecie sieć zakładów aborcyjnych Planned Parenthood, zaskarżyła ustawę do sądu i określiła ją jako „rażąco niekonstytucyjną”. Sieć lobbuje za prawem do zabijania nienarodzonych, bo zarabia na tym ogromne pieniądze. W amerykańskim prawodawstwie prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem stanowym.

W piątek odbędzie się posiedzenie, na którym sąd zdecyduje, czy obowiązywanie przepisów zostanie wstrzymane na czas toczenia się procesu.

– Zaraz zrobimy to, co próbowałem zrobić od 25 lat – zlikwidować przemysł aborcyjny w Karolinie Południowej – powiedział przed głosowaniem nad ustawą Larry Grooms, stanowy senator z Partii Republikańskiej, która ma większość w obu izbach legislatywy Karoliny Południowej. Wcześniejsze przyjęcie prawa nie było możliwe, ponieważ do listopada sprzeciwiająca się ograniczeniu aborcji Partia Demokratyczna miała większość w stanowym Senacie.

Przedstawiciele Partii Demokratycznej argumentują, że przyjmowanie ustaw, które i tak zostaną później obalone w sądzie jest stratą pieniędzy podatników, a władze powinny się skupić na walce z pandemią koronawirusa i poprawą stanu opieki zdrowotnej i szkolnictwa – pisze AP. Sieć zakładów aborcyjnych Planned Parenthood ogromnymi pieniędzmi wspiera kampanie Partii Demokrtaycznej.

W USA zwolennicy bardziej humanitarnego prawodawstwa dotyczącego przerywania ciąży mają nadzieję, że sprawą aborcji niedługo ponownie zajmie się Sąd Najwyższy, do którego trzech sędziów mianował jeszcze prezydent Donald Trump.

Przyjęta przez Karolinę Południową ustawa nie przewiduje kar dla kobiet za poddanie się nielegalnej aborcji. Według nowego prawa przeprowadzenie aborcji jest poważnym przestępstwem zagrożonym do dwóch lat więzienia i 10 tys. dolarów grzywny.