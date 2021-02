Bohater Hollywood oskarżony o wspieranie terroryzmu

Paul Rusesabagina stał się inspiracją dla produkcji Hollywood. Prowadził elegancki hotel w Kigali i uratował ponad 1200 osób podczas aktów ludobójstwa w Rwandzie.

Tolerancyjny Hutu, który dał schronienie ściganym Tutsi zainspirował w 2004 roku Terry’ego George’a do nakręcenia filmu.

Paul Rusesabagina stał się narodowym bohaterem, ale dzisiaj jego gwiazda mocno przyblakła. Do sądu jest doprowadzany ubrany w różowy mundurek więzienny. Jest oskarżony o morderstwo, porwanie, członkostwo w grupie terrorystycznej i finansowanie buntu. Miał wspierać rebeliantów z Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN).

Rusesabagina przyznaje się do udziału w tej grupy, ale zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w jej akcjach. Po premierze filmu Paul Rusesabagina wykorzystywał swój międzynarodowy rozgłos, by głośno krytykować autorytaryzm prezydenta Paula Kagame i łamanie praw człowieka przez jego reżim.

Po ludobójczej wojnie osiedlił się w Belgii i miał obywatelstwo tego kraju. Pisał książki, zyskał rozgłos i porzucił pracę taksówkarza. Został na emigracji głównym opozycjonistą Kagane. Jego wizerunek nie jest jednak czarno-biały.

Przeciwnicy zarzucają mu, że był oszustem i koloryzował swoje działania z czasów wojny. Kiedy został szefem Rwandyjskiego Ruchu na rzecz Zmian Demokratycznych, twierdził, że jest przeciw walce zbrojnej, ale nie ukrywał swoich powiązań z grupą rebeliantów FLN, zaliczaną przez rząd do organizacji terrorystycznych.

Został zatrzymany w sierpniu 2020 roku, gdy miał lecieć do Burundi. Jego adwokaci oskarżają władze Rwandy po prostu o porwanie polityka. Paulowi Rusesabaginie grozi nawet dożywocie.

Stany Zjednoczone, które 15 lat temu przyznały mu Prezydencki Medal Wolności, oficjalnie wezwały do ​​sprawiedliwego procesu. Parlament Europejski zwrócił się o jego uwolnienie jako przecież… obywatela UE.

Survivors of FLN militia attacks in parts of Southwestern Rwanda welcome the joint trial of Paul Rusesabagina and his Co-accused #RBANews

“Today, we demand justice for Mr #Rusesabagina. Not because he is the most famous Rwandan. Not because he has won several peace prizes. But, because he simply has the right to a fair trial.” in #EPlenary @reneweurope pic.twitter.com/rgAVTxZ0FB

— Hilde Vautmans (@hildevautmans) February 11, 2021