Gates wieszczy, że tylko miliardowe inwestycje w szczepionki mogą uchronić świat przed kolejnymi pandemiami

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Bill Gates poruszył m.in. temat wyszczepiania ludzkości przeciwko koronawirusowi. Według szacunków, na które powoływał się miliarder, różnice w programach szczepień mogą sięgać nawet pół roku w poszczególnych krajach.

Jego zdaniem rozbieżności te są „całkiem dramatyczne”, o czym świadczy fakt, że większość państw nie zaczęła jeszcze wyszczepiania. Jeden ze sponsorów COVAX, globalnego programu szczepień na koronawirusa, stwierdził jednak, że programy takie, jak współfinansowany przez niego, mogą zmniejszyć ten dystans. – Jeśli dobrze to zrobimy, będziemy mieli różnicę 6-8 miesięcy między bogatymi i ubogimi krajami – dodał Gates.

Zdaniem założyciela Microsoftu świat musi też zainwestować miliardy dolarów w programy i platformy, które lepiej przygotują ludzkość na wieszczone pandemie. Chodzi przede wszystkim o budowę nowych fabryk szczepionek mRNA, które mogłyby wytworzyć wielkie ilość specyfików.

– Biorąc pod uwagę biliony dolarów szkód (…), powinniśmy zainwestować te miliardy, by zapewnić, że coś takiego nigdy więcej się nie zdarzy – stwierdził Gates.

Jak podkreślał miliarder, choć nie wiadomo czy całkowite wyeliminowanie koronawirusa jest w ogóle możliwe, to on sam jest w tym względzie optymistą. Oczywiście kluczem do sukcesu miałoby być stworzenie uniwersalnej szczepionki. Specyfik miałby być wysoce skuteczny przeciwko wszelkim wariantom koronawirusa.

Źródła: PAP/nczas.com