Maciej Orłoś chwali Konrada Berkowicza. Stop nękaniu Polaków! [VIDEO]

Najpopularniejszy prezenter telewizyjny Maciej Orłoś nie krył zachwytu działaniem Konfederacji. Chodzi o interwencję Konrada Berkowicza w sanepidzie.

Maciej Orłoś nie kryje swoich liberalnych poglądów. Popularny prezenter nie czuje sympatii do konserwatywnych polityków, ale w ostatnim programie pochwalił… Konfederację.

– Z Konfederacją to jest tak, że w wielu sprawach kompletnie się z nimi nie zgadzam… ale jak ostro i merytorycznie krytykują PiS i rząd – a robią to regularnie – to aż się miło robi – powiedział Orłoś.

Prezenterowi zaimponowała akcja posła Konrada Berkowicza w sanepidzie. Poseł Konfederacji pojechał do prześladowców polskich przedsiębiorców z kontrolą.

– Jak słyszę, że jeden z posłów Konfederacji pojechał na Podhale, by działając w imieniu gnębionych przez kontrolę przedsiębiorców, skontrolować sanepid to kiwam głową z uznaniem. Kropka! – powiedział na nagraniu Orłoś.

„Maciej Orłoś odniósł się do mojej interwencji w Sanepidzie. Sprawdźcie poniżej, jak skomentował kontrolę urzędników nękających przedsiębiorców!” – napisał na swoim Facebooku poseł Berkowicz, który udostępnił nagranie.

