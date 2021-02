Od bohatera do zera. Demokraci odwracają się od zakłamanego gubernatora Cuomo

Demokraci odwracają się od gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Na jaw wychodzą kolejne jego kłamstwa dotyczące zaniżania liczby zgonów na koronawirusa, wśród pensjonariuszy domów opieki i seniora.

Skandal związany z zatajaniem przez gubernatora Andrew Cuomo liczby zmarłych na koronawirusa w domach opieki i seniora najprawdopodobniej zakończy karierę tego polityka.

Demokraci i większość mediów zrobiły z niego bohatera w walce z pandemią, tymczasem okazuje się, że jego decyzje prawdopodobnie spowodowały śmierć tysięcy osób.

Teraz Demokraci odwracają się od niego i odrzucają jego wyjaśnienia dotyczące tego, dlaczego jego administracja nie chciała podać ilu pensjonariuszy domów opieki zmarło z powodu koronawirusa.

Biuro prokurator generalnej Letitii James w opublikowanym w zeszłym miesiącu raporcie stwierdza, ze stanowy że Departament Zdrowia zaniżył o 50 liczbę zmarłych pensjonariuszy domów opieki.

Początkowo mowa była o ponad 7 tysiącach ofiar, potem o ponad 12 tysiącach. Te liczby jednak rosną i różnią się w zależności od tego kto je przekazuje.

Teraz jest już mowa o co najmniej 15 tysiącach ofiar. To oznacza, że aż 30 procent zgonów dotyczy pensjonariuszy domów opieki.

Liderzy Demokratów w stanie Nowy Jork twierdzą, że gdyby znane były prawdziwe dane dotyczące zgonów, stanowa legislatura podjęłaby odpowiednie działania i uratowano by tysiące osób.

Demokrata, członek stanowej Izby Reprezentantów Ron Kim, którego wujek zmarł na COVID-19, bez ogródek mówi, że wszystko co teraz opowiada Cuomo to „zwyczajne gó..o i kłamstwa”.

– Mogli przekazać nam informacje w maju i czerwcu ubiegłego roku. Zdecydowali się tego nie robić, a teraz zrzucają odpowiedzialność na Departament Sprawiedliwości – mówi Kim w rozmowie z dziennikiem ‚New York Post”.

Rzecz sprowadza się m.in do oceny decyzji jaką podjął w marcu 2020 o umieszczaniu w domach opieki i seniora osób starszych zarażonych koronawirusem, a nie hospitalizowanie ich. Konsekwencją był wybuch epidemii w tych placówkach, skąd chorych dalej nie przewożona do szpitali, tylko pozostawiano na miejscu.

Cuomo ukrywał też przed stanowa legislatura to, iż Departament Sprawiedliwości prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Na prywatnym spotkani z politykami Melissa DeRosa, bliska współpracownica Cuomo oznajmiła, że ukrywano dane o zgonach, by utrudnić śledztwo służb federalnych.

Teraz stanowi senatorzy oskarżają ją, iż uczyniła z nich wspólników w działaniach obstrukcyjnych wobec wymiaru sprawiedliwości.

Cała sprawa oprócz tragicznego ma wielki wymiar polityczny. Cuomo to najbardziej znany gubernator USA. Media i Demokraci zrobili z niego bohatera walki z pandemią. Przeciwstawiano go Trumpowi, który maił sobie nie radzić i Cuomo miał być liderem w kryzysowych czasach.

Jego codzienne konferencje z „pola walki” transmitowane były na cały kraj. On sam w czasie pandemii napisał pochwalną książkę na swój własny temat: „American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic” („Amerykański Kryzys: Lekcje przywództwa w Walce z Pandemią COVID-19”).