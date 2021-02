Pielęgniarki: piwo The Nurse jest seksistowskie. Browar: pielęgniarki mają objawy przemęczenia xD

Komisja Etyki Reklamy przychyliła się do skargi Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Orzeczono, że reklama piwa The Nurse jest seksistowska.

XXI wieku i nic już nie wolno. To jest antysemickie, tamto homofobiczne, a reszta seksistowska lub rasistowska.

W ciągu dwóch dekad całkowicie zatracono poczucie humoru i dystans – teraz wszystko ma podtekst polityczny albo kogoś boli.

Browar Brokreacja na jednym ze swoich produktów, piwie The Nurse, umieścił grafikę przedstawiającą pielęgniarkę w spódniczce mini i z dużym dekoltem.

Olaboga, jak się okazało jest to wielka przewina, a tysiące pielęgniarek nie może przez to spać po nocach, a ich łzy jak grochy moczą poduszki.

„Julki” w fartuchach się skarżą, a „białorycerze” z KER przyznają rację

Dzielne emancypantki postanowiły postawić się temu patriarchalnemu szowinizmowi i zgłosiły etykietę do Komisji Etyki Reklamy.

„Nie bez znaczenia jest to, iż samo połączenie zawodu medycznego z promocją alkoholu budzi zdumienie, biorąc pod uwagę fakt, że uzależnienie od alkoholu jest przyczyną wielu chorób i samo w sobie jest chorobą. Co więcej, etykieta ta reklamując produkt w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia krzywdzący stereotyp pielęgniarki, jako osoby, definiowanej poprzez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wykonywanego zawodu zaufania publicznego. Negatywny, krzywdzący, naruszający prawa pielęgniarek dla poszanowania godności osobistej charakter tego przekazu dodatkowo wzmacnia nazwa producenta – Browar Brokreacja, która w sposób jednoznaczny stanowi grę znaczeniową z wyrażenia „prokreacja”, godząc w godność każdej osoby wykonującej zawód pielęgniarki” – czytamy w chwytającej za serce skardze.

KER natomiast, jakżeby inaczej, przychylił się do protestu pielęgniarek. Stwierdzono, że „reklama piwa The Nurse produkowanego przez browar Brokreacja dyskryminuje kobiety wykonujące zawód pielęgniarki. Wykorzystuje wizerunek pielęgniarki w sposób, który można uznać za obraźliwe lub uwłaczające traktowanie” – podaje portal „Wirtualne Media”.

Czy tak samo potraktowana zostałaby skarga np. drwali, którzy równie często są w ten sposób przedstawienie na różnych produktach. Zapewne nie, ale nie dowiemy się tego, bo wątpliwym jest, by jakiś związek drwali się na takie głupstwa uskarżał.

Browar: pielęgniarki są przemęczone

Przedstawiciele browaru Brokreacja zauważają, że wypuścili 150 różnych piw, z których większość nawiązuje do różnych zawodów, a ich etykiety w żartobliwy sposób przedstawiają właśnie wykonawców tych zawodów.

Na butelkach pojawiają się oczywiście również mężczyźni: seksowni policjanci w rozpiętych koszulach, grubi rzeźnicy etc. Jednak tylko pielęgniarki poczuły się urażone.

– Wybierając taką ścieżkę identyfikacyjną nie obrażamy nikogo, ale korzystamy z przysługującego nam prawa do swobody twórczej, prawa do satyry czy karykatury. Bardzo dbamy o to, by żadna część naszej pracy nie uraziła nikogo personalnie ani nie naruszała obowiązującego prawa czy norm obyczajowych – zaznaczył przedstawiciel browaru.

– Podejrzewamy, że NIPiP może nie znać szerszej gamy naszych produktów i rozpatrywać etykietę „The Nurse” w oderwaniu od reszty i na podstawie subiektywnej interpretacji. Mamy podstawy przypuszczać również, że osoby, które podjęły decyzję o zgłoszeniu skargi nie są w naszej grupie docelowej, mogą nie znać naszej branży i czasem nie rozumieć sensu przekazu marketingowego, projektując w jego miejsce swoje obawy czy uprzedzenia – informuje Brokreacja.

– Wniosek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy więc jako objaw przemęczenia obiektywnie trudną sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie cała Służba Zdrowia. Jesteśmy bardzo wdzięczni i głęboko szanujemy wszystkie osoby, które angażują się i ryzykują własne zdrowie w nierównej walce z Pandemią. Rozumiem, że w takich okolicznościach może być trudno zdobyć się na poczucie humoru, dlatego raz jeszcze zapewniamy, że ani teraz ani w przeszłości czy przyszłości nie robimy, nie robiliśmy i nie będziemy robić nic, co byłoby być skierowane przeciwko szlachetnemu zawodowi Pielęgniarki czy Położnej. W tym kontekście, odbieramy przedmiotową skarga jako nieporozumienie oparte bardziej na emocjach niż racjonalnych pobudkach. Jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie, czy nasz w nim udział, jest więc z założenia bezzasadny. Równocześnie liczę na to, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zdobędzie się na spojrzenie na ten temat z dystansu – dodaje przedstawiciel browaru.

Źródło: Wirtualne Media