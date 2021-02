Prof. Gut straszy Polaków. Nowa fala za każde nieprzestrzeganie obostrzeń

Wirusolog, prof. Włodzimierz Gut, straszy Polaków kolejnymi falami koronawirusa, jeśli ci nie będą przestrzegać obostrzeń. – Za każdym razem, kiedy ludzie zapomną, że jest Covid, tyle razy będzie nowa fala – powiedział prof. Gut.

– Jeśli nie będziemy przestrzegać obostrzeń, szczepienia nie rozwiążą problemu, bo nie można zaszczepić osób poniżej 18. roku życia, a tych jest około 4-5 mln – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Resort poinformował również o śmierci 254 osób.

Prof. Gut zauważył, że zakażenia ustabilizowały się na poziomie 8-9 tys., a to jest prawie dwa razy tyle, ile było. – Boję się, że to nie koniec, dlatego, że to są przypadki galeriowe, a jeszcze dojdą nam przypadki stokowe – powiedział prof. Gut.

Prof. Gut ocenił, że „poziom zakażeń jest zależny od zachowania ludzi, bo to oni roznoszą koronawirusa”. – Za każdym razem, kiedy ludzie zapomną, że jest Covid, tyle razy będzie nowa fala – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że „nawet szczepienia nie rozwiążą problemu, ponieważ nie szczepi się osób poniżej 18. roku życia, bo formalnie szczepionka nie została przebadana dla tej grupy wiekowej”.

– Nawet jeśli zaszczepilibyśmy wszystkich dorosłych, to zostanie nam kilkanaście roczników mniej więcej po 380 tys., co daje około 4-5 mln ludzi, którzy nie będą zaszczepieni – dodał.

Źródło: PAP/NCzas