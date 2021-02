Rodzice myśleli, że śpi. 11-latek zamarzł we własnym łóżku

11-latek jedną z ponad 20 ofiar zimy w Teksasie. Południowy stan został mocno dotknięty bezlitosną aurą, której nikt się nie spodziewał. Burze śnieżne sprawiły, że milion osób żyje bez ogrzewania, prądu i wody pitnej.

„The Texas Tribune” podaje, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa i wynieść kilkadziesiąt osób. Władze w tym momencie nie są bowiem w stanie dotrzeć do wszystkich.

„Jeszcze w czwartek śnieżyce i niskie temperatury dotykały ponad 100 milionów Amerykanów. Podczas gdy w Teksasie przywrócono dostawy prądu milionom mieszkańców, prawie połowa, czyli 13 milionów, nie ma dostępu do czystej, bieżącej wody” – przypomina RMF FM.

W czwartym co do wielkości mieście w USA Houston formują się długie kolejki po żywność inne dobra. Źle jest też w Oklahomie. Tam prezydent Joe Biden ogłosił stan wyjątkowy po najdłuższym odnotowanym tam okresie temperatur poniżej zera.

An 11-year-old boy died in an unheated Texas mobile home. Authorities suspect hypothermia. https://t.co/5mXhmjiFsc

— The Washington Post (@washingtonpost) February 19, 2021