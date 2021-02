SONDAŻ: Ilu Polaków wierzy, że pandemia wybuchła przez zjedzenie nietoperza?

W lutym 2021 r. Kantar w comiesięcznym badaniu sondażowym prowadzonym techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów zapytał Polaków o ich teorie na temat powstania koronawirusa i wybuchu pandemii.

Najpopularniejsza teoria dotycząca powstania koronawirusa mówi, że powstał on w laboratorium. Wierzy w to 43 proc. Polaków. Przy czym do tej wersji bardziej skłaniają się osoby o poglądach lewicowych (52 proc.) i wykształceniu podstawowym.

25 proc. ankietowanych było zdania, że pandemię wywołały koncerny farmaceutyczne. 36 proc. osób to osoby o poglądach centrolewicowych i 37 proc. osoby zainteresowane polityką.

19 proc. Polaków jest przekonana, że pandemię wywołało zjedzenie nietoperza z Wuhan. Ta teoria jest szczególnie popularna wśród Polaków w wieku 45-54 lata (26 proc.)

16 proc. ankietowanych stwierdziło, że to Bill Gates wywołał pandemię. Wierzy w to wiele osób z miast liczących ok 20-100 tys. mieszkańców (25 proc.), oraz Polaków o poglądach lewicowych (26 proc.).

Jest też grupa (11 proc.) która twierdzi, że pandemię wywołała technologia 5G. Wierzą w to przede wszystkim osoby o wykształceniu podstawowym (22 proc.) i niezainteresowane polityką (15 proc.).

Polacy nie ufają szczepionkom

46 proc. Polaków uważa, że szczepionka nie została odpowiednio przebadana. 30 proc. twierdzi, że jest ona niebezpieczna dla zdrowia, a 17 proc. z nich, że przyczynia się do niepłodności.

22 proc. Polaków nie wierzy, że osoby, które szczepiły się przed kamerami dostały prawdziwą szczepionkę.

Microchipy w szczepionkach

Co ciekawe, aż 15 proc. Polaków wierzy, że w szczepionkach znajdują się microchipy. Znów przewaga jest tu po stronie osób o lewicowych poglądach (52 proc.) i wykształceniu podstawowym 55 proc.

W to, że szczepionka jest niebezpieczna wierzą przede wszystkim osoby w wieku 45-54 lat (38 proc.) oraz niezainteresowani polityką (37 proc.). Ta sama grupa wiekowa przeważa wśród osób uważających, że szczepionka wywołuje niepłodność.

Badanie przeprowadzono między 5 a 10 lutego bieżącego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat za pośrednictwem wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI).

Źródło: Interia