Tak rządzi lewica. Tramwaje w Rzymie rozpadają się i mogą jeździć 5 km na godzinę

Tramwaje w Rzymie mogą jeździć z prędkością 5-10 kilometrów na godzinę – zdecydowały władze miasta, tłumacząc to ograniczenie względami bezpieczeństwa. „Szybciej będzie na piechotę” – mówią mieszkańcy stolicy Włoch. To efekt wielu lat rządów socjalistów w Wiecznym Mieście.

Tramwaje w Rzymie będą jeździć w tempie spaceru pasażera. Nakaz ograniczenia prędkości dotyczy większości linii i tras.

Jak wyjaśniło miejskie przedsiębiorstwo transportu, decyzja ta jest konieczna z powodu ryzyka wypadnięcia pojazdów z szyn i groźnych wypadków.

Tabor i infrastruktura są w katastrofalnym stanie. Stołeczne tramwaje wymagają przeglądu i generalnego remontu, a dodatkowe zagrożenie wynika z tego, że są stare; niektóre pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku. Maja wiec po0nad 70 lat.

Tory są tak zniszczone, że jeśli prędkość nie jest minimalna, wagony mogą się rozpaść i wypaść z nich

W komentarzach zauważa się, że informację o tramwajach w Rzymie jeżdżących w żółwim tempie można by uznać nawet za zabawną, gdyby nie to, że towarzyszy jej ostrzeżenie o realnym zagrożeniu dla pasażerów z powodu ich stanu technicznego.

„Transport publiczny to jedna wielka męczarnia. Nie wystarczą codzienne awarie metra i autobusów. Teraz wyhamują jeszcze tramwaje do 5 kilometrów na godzinę, by nie wypadły z torów” – napisała rzymska radna z opozycyjnej centrolewicy Ilaria Piccolo.

W Internecie pojawiło się wiele komentarzy rzymian, którzy radzą na przykład: „jeśli się spieszysz, nigdy nie wsiadaj do tramwaju”.

Infrastruktura w Rzymie jest w katastrofalnym stanie. Stan sieci tramwajowej to dobra ilustracja lewicowych i lewackich rządów. Miastem od 5 lat zawiaduje Virginia Raggini ze skrajnie lewicowego Ruchu Pięciu Gwiazd. Słynie ona m.in. z popierania masowej, niekontrolowanej imigracji.

Jej poprzednikiem na stanowisku burmistrza był socjalista Ignazio Marino z Partii Demokratycznej. Od 2001 roku przez siedem lat miastem rządził komunista Walter Veltroni. Chojne programy socjalnej zrujnowały finanse miasta, którego nie stać nie tylko na inwestycje, ale nawet na utrzymanie infrastruktury.