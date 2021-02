„To nie był akt terroru”. Imigrant zasztyletował szefa ośrodka dla uchodźców

Nic nie wskazuje, by Sudańczyk, który zasztyletował w piątek 46-letniego dyrektora ośrodka dla uchodźców w Pau na południu Francji, kierował się zamiarem popełnienia aktu terroru – stwierdziła w oświadczeniu wydanym w sobotę prokurator miasta Pau Cecile Gensac.

38-letni Sudańczyk, który przebywał w ośrodku dla uchodźców od 2015 r., nie był notowany w kartotece policji antyterrorystycznej, nie było też żadnych sygnałów, że ma jakiekolwiek związki z fundamentalizmem islamskim. W 2020 r. jego prośba o azyl została odrzucona ze względu na dwukrotny konflikt z prawem. Podczas pobytu w ośrodku mężczyzna dwukrotnie wdał się w bójki i trafił do aresztu.

W sobotę rano została podjęta decyzja o przedłużeniu zatrzymania sprawcy piątkowego zabójstwa o kolejne 24 godziny – piszą francuskie media. W niedzielę mężczyzna stanie przed sądem, który zdecyduje, czy konieczne jest zastosowanie wobec niego prewencyjnego aresztu tymczasowego – powiedziała Cecile Gensac.

Do tragedii doszło w piątek o godz. 10:30. Imigrant, który po kilkukrotnym ugodzeniu nożem kierownika placówki, został obezwładniony przez dwóch pracowników ośrodka, nie cieszył się tam dobrą opinią. Śledczy zebrali cały szereg świadectw, z których wynika, że żywił urazę do personelu tej placówki i był przeświadczony, że jego sprawa nie była rozpatrywana rzetelnie.

Tuż przed zadaniem śmiertelnych ciosów Sudańczyk pojawił się w gabinecie dyrektora placówki, w której od 2019 r. już nie przebywał, by prosić o pozytywną opinię, na podstawie której mógłby przedłużyć pobyt we Francji, bez konieczności natychmiastowej repatriacji do Sudanu. Była to już jego trzecia wizyta w administracji placówki w tym tygodniu – wyjaśniła prokurator Gensac.

W zeznaniach złożonych na policji mężczyzna potwierdził, że zadał 13 ciosów nożem. Ciężko ranny dyrektor placówki zmarł dwie godziny później. Osierocił dwójkę dzieci.

Atak w ośrodku w Pau wywołał oburzenie w całej Francji. Potępili go m.in. politycy prawicy. „Po wszystkim, co wycierpieliśmy, dlaczego ten sudański imigrant wciąż jeszcze znajduje się na naszym terytorium, choć przecież był skazany i więziony za przemoc z użyciem broni” – napisał w piąte późnym wieczorem na Twitterze, wiceprzewodniczący Zgromadzenie Narodowego Johan Bardella.