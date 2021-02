W odmętach lewackiego szaleństwa. Rasistowskie zasady szczepień w Kanadzie

Rząd Kanady podejmuje kolejne działania w oparciu o rasowe kryteria. Tym razem chodzi o szczepienia priorytetowo tych, którzy mają „odpowiedni” kolor skóry.

Narodowy Doradczy Komitet ds. szczepień (NACI) opracował zasady, wedle których szczepieni są Kanadyjczycy. Podzielił m.in populację na grupy i ustalił w jakiej kolejności będą szczepione.

Podobnie odbywa się to we wszystkich krajach. Najpierw szczepi się pracowników służby zdrowia, potem najbardziej narażonych etc.

Kanadyjska komisja jednak chce jednak wprowadzić rasistowskie zasady. Przy otrzymywaniu drugiej dawki szczepionki priorytet mieliby ludzie o „odpowiednim” kolorze skóry i pochodzeniu rasowym.

Chodzi o czarnoskórych, osoby o innym niż biały kolorze skóry i wszelkie mniejszości rasowe, a także imigrantów mieszkających w ośrodkach dla nich. Grupą, która zgodnie z tymi rasistowskimi pomysłami byłaby szczepiona najpóźniej byliby biali w wieku 16-59 lat.

Do pierwszej grupy szczepień zaliczono pensjonariuszy domów opieki, pracowników służby zdrowia, osoby powyżej 70 roku życia i Indian.

Drugi etap, ma objąć wszystkie „rasowe i zmarginalizowane społeczności w nieproporcjonalny sposób dotknięte COVID-19”, służby ratownicze, więźniów i personel więzień oraz imigrantów w ośrodkach dla nich.

W kolejnej grupie do szczepień są osoby w wieku 16 – 59 ze schorzeniami. Na samym końcu szczepieni będą biali w wieku 16 – 59, którzy nie mają zdiagnozowanych chorób przewlekłych.

Według NACI śmiertelność z powodu koronawirusa była dwukrotnie wyższa w miejscach z dużą liczbą mniejszości rasowych i etnicznych. „W Ottawie przedstawiciele mniejszości rasowych to 29 procent ogółu populacji. Tymczasem stanowią oni 63 procent przypadków COVID-19.

Społeczność murzyńska w Ottawie stanowi siedem procent ogólnej populacji, ale odpowiada za 37 procent przypadków COVID-19 ”- informuje komitet uzasadniając wprowadzenie rasistowskich zasad.

To kolejne rasistowskie działania podejmowane przez rząd Justina Trudeau. We wrześniu jego administracja ogłosiła specjalny plan przyznawania preferencyjnych kredytów. Korzystać z nich mogą tylko murzyni. W grudniu rząd przeznaczył też dodatkowe środki na budowę mieszkań socjalnych, ale też tylko dla murzynów.