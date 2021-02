Fryzjerzy mają dość lockdownu. Przyjmują klientów… w lasach [FOTO]

Od 21 grudnia salony fryzjerskie i spa na Łotwie są zamknięte. Ponieważ restrykcje ciągle są przedłużane, fryzjerzy postanowili przyjmować klientów na świeżym powietrzu.

Fryzjera możemy odwiedzić w lesie, a nawet na zamrożonym jeziorze. – Nie możemy inaczej pracować – mówi w rozmowie z AFP fryzjerka Diana Silina biorąca udział w akcji.

Jak wyjaśniła, nie wie czy takie rozwiązanie jest legalne, ale fryzjerzy muszą spróbować zarabiać. – W przeciwnym razie nie będziemy mieć żadnego dochodu – oznajmiła.

Cold cut.@AFP's Gints Ivuskans photographs a hairdresser working on a client on a frozen Lake Babelitis while a swimmer takes a dip in an ice hole in Riga, Latvia. With salons closed due to the pandemic, hairdressers have had to improvise to earn a living pic.twitter.com/iJkDEdWjUK

— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2021