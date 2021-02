GUS kontra rzeczywistość. Tak naprawdę wzrosły ceny jedzenia!

Inflacja szaleje, ale GUS wskazuje, że ceny wzrosły średnio o 2,7 proc. Dziennikarka porównała rachunki sprzed 2 lat.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w styczniu 2021 roku ceny wzrosły średnio o 2,7 proc. w porównaniu ze styczniem roku 2020. Dziennikarka Money.pl postanowiła porównać swoje rachunki za zakupy spożywcze.

Reporterka porównała ceny na rachunku z 2018 roku, z cenami, które obowiązują obecnie. Zakupy zrobiła w sklepie internetowym.

Ku jej zaskoczeniu, za takie same produkty musiałaby dzisiaj zapłacić prawie 20 zł więcej niż ponad 2 lata temu.

– Drożyznę najlepiej widać, gdy zestawimy ceny produktów sprzed lat z dzisiejszymi. Znalazłam swoje zamówienie złożone w sklepie internetowym w październiku 2018 i porównałam je z cenami produktów, jakie są w tym sklepie dziś – wyjaśniła Agata Wołoszyn.

W październiku za samo jedzenie zapłaciła 144,93 zł. 2 lata i 4 miesiące później za jedzenie zapłaciłabym 184,09 zł, czyli 39 zł i 16 gr więcej, niż w 2018 roku!

Dziennikarka wzięła jednak korektę, iż wówczas kupiła sporo świeżych owoców i warzyw, na ceny których wpływa sezon. Dlatego postanowiła nie uwzględniać ich w ostatecznych obliczeniach.

– Po odjęciu z moich zakupów zrobionych w 2018 r. owoców i warzyw, zapłaciłabym za resztę produktów 105,72 zł. Dzisiaj byłoby to 119,32 zł. To o 17 zł, czyli prawie o 12 proc. więcej niż ponad 2 lata temu – wyjaśniła dziennikarka.

Najbardziej zdrożały mrożone warzywa na patelnię. Cena urosła z 5,39 zł do 6,99 zł, czyli o aż 1,60 zł na jednym opakowaniu.

Podrożała również woda, passata, a nawet patyczki higieniczne do czyszczenia uszu. „Wzrost cen obserwuję również w przypadku opakowania wafli ryżowych – z 2,49 zł do 2,99 zł. To 50 gr więcej po ponad 2 latach, a ilość produktu jest taka sama” – dodała reporterka.

Jedyne co potaniało na jej liście to pieprz mielony i biała fasola konserwowa. Nie zmieniła się również cena makaronu pełnoziarnistego i puszki czerwonej fasoli.

Źródło: Money.pl