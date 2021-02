Kolejna noc rozruchów w hiszpańskich miastach. Najgoręcej jest w Katalonii, gdzie rządzić będą separatyści [VIDEO]

Kilka tysięcy sympatyków rapera-komunisty Pablo Hasela wszczęło w sobotę wieczorem zamieszki na ulicach Barcelony i w kilku innych miastach Hiszpanii. To piąta doba gwałtownych protestów po uwięzieniu artysty, który w swoich utworach gloryfikował terrorystów i obrażał organy państwa. Najgoręcej jest w Katalonii, co może stanowić zapowiedź ogromnych rozruchów, które wstrząsnęły regionem w 2017 roku

Największy wieczorny protest, w którym wzięło udział ponad 1000 młodych ludzi, został zorganizowany w centrum Barcelony.

Początkowo pokojowa manifestacja, tak jak w poprzednich dniach, przemieniła się w zamieszki.

W centrum stolicy Katalonii grupy demonstrantów atakowały policję, niszczyły witryny sklepowe, a także mienie publiczne. Służby policyjne potwierdziły splądrowanie kilku sklepów barcelońskiego śródmieścia, w tym m.in. w marek Kenzo, Nike, Diesel i Mango.

Sympatycy uwięzionego muzyka sprowokowali zamieszki również w Leridzie, Tarragonie, Pampelunie i Grenadzie. Podobnie jak w Barcelonie, protestująca młodzież ustawiła na ulicach barykady z kontenerów na śmieci i wyrwanych z chodników ławek.

W trwających od wtorku w Katalonii i kilku innych miastach Hiszpanii rozruchach rannych zostało już ponad 40 osób, a ponad 60 zostało zatrzymanych.

W sobotę przed południem w kilku miastach kraju odbyły się pokojowe manifestacje sympatyków Hasela. Podczas wieców z udziałem kilku tysięcy osób apelowano do władz kraju o wypuszczenie skazanego na 9 miesięcy artysty.

Pokojowe protesty odbyły się m.in. w Sewilli, Maladze, Logrono, Palma de Mallorca, Geronie oraz w Santanderze.

Hasel został skazany w 2018 r. za obrażanie podczas koncertów oraz w Internecie króla Hiszpanii, wymiaru sprawiedliwości tego kraju, a także gloryfikowanie baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. We wtorek został siłą doprowadzony do więzienia w Leridzie.

Raper jest „antysystemowym” komunistą. Jego wzorce to Włodzimierz Majakowski, Ernesto Che Guevara, a nawet Józef Stalin. W piosenkach broni i wychwala takie organizacje jak Frakcja Czerwonej Armii, czy Antyfaszytowski Opór.

Najgoręcej jest aktualnie w Katalonii. Tam ostatnie wybory do parlamentu regionalnego wygrały ugrupowania separatystyczne, które zapowiadają przeprowadzenie referendum w sprawie suwerenności Katalonii. 3 lata temu Madryt nie uznał go, co wywołało gwałtowne protesty, które zostały brutalnie spacyfikowane przez władze centralne.