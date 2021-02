Mentzen kontra propagandysta z Polsat News. Jankowski nie wytrzymał [VIDEO]

Polsat News pod wodzą Doroty Gawryluk wypełnił się zwolennikami PiS. Podwładni przyjaciółki Jacka Kurskiego zajmują się teraz koronapropagandą.

Gdy na antenie pojawił się dr Sławomir Mentzen prowadzący audycję Grzegorz Jankowski (były naczelny „Faktu”) próbował sprowokować ekonomistę z Konfederacji. Ale dr Mentzen nie dał się Jankowskiemu.

– Panie redaktorze, tak po ludzku, czy nie jest panu głupio, że od roku mówił pan, że ludzie bez maseczek to są siewcy śmierci? – spytał prowadzącego polityk Konfederacji.

Jankowski próbował uciec od tematu i oskarżyć ekonomistę, że nie odpowiada na jego pytania. Domyślał się też, że polityk ma zabezpieczone jego wpisy z Twittera.

– Panie redaktorze, nie mówiłem nawet o zdjęciu, które pan wrzucał na Twittera, obrażał pan ludzi, którzy nie noszą tkanin na twarzy, mówił pan, że to są siewcy śmierci, a dziś prof. Horban powiedział, że te rzeczy na twarzy są absurdalne i nic nie chronią, trzeba chodzić w maskach chirurgicznych – przypomniał publicyście ekonomista.

Jankowski domagał się od ekonomisty jasnego stanowiska, co by zrobił, gdyby rządził. Jak chce obronić 8 mln starszych osób w czasie pandemii.

– Od roku powtarzam: nie zamykałbym gospodarki, pozwoliłbym ludziom normalnie żyć, a szpitale chorych mają leczyć, tak jak to wygląda chociażby w Szwecji, gdzie zgonów nie ma więcej niż w Polsce. I jakoś Szwedzi dali radę bez lockdownu. Ja nie widzę powodu, aby Polacy nie dali radę. Jeżeli spojrzymy na wykres zgonów w Szwecji i Wielkiej Brytanii, to brytyjski lockdown jest tak skuteczny, że zmniejsza teraz liczbę zgonów również w Szwecji. Niech pan sobie porówna liczbę zgonów w Kalifornii i na Florydzie, gdzie Kalifornia siedzi cała zamknięta, a Floryda nie, a te wykresy wyglądają podobnie – wskazał Mentzen.

To jest po prostu nieprawdopodobne, redaktor @GrzegorzJanko12 zaprasza do programu ekonomistę, rzuca jakimiś cyframi z nieba, po czym zostaje sprowadzony do parteru przez @SlawomirMentzen i zmienia temat na jakieś dyrdymały unijne 🤦‍♂️

Dr Mentzen profesjonalny rolnik 🚜🚜🚜 pic.twitter.com/l05vJw9Ygx

— Mefistofeles (@mefistofelleess) February 19, 2021